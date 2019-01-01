У Шацькому районі браконьєри лови рибу сітками. ФОТО

У період з 16 по 20 грудня рибоохоронний патруль здійснив рибоохоронні рейди водоймами Волинської області.Порушення природоохоронного законодавства зафіксували на території Любешівського, Камінь-Каширського та Шацького районів, - повідомляє рибоохоронний патруль у Волинській області.Так, 17 грудня зафіксували чотири порушення правил рибальства, з них – три грубих. Порушників викрили на річці Стохід на території Любешівського та Камінь-Каширського районів. Троє чоловік з дерев’яних човнів ловили рибу забороненими знаряддями – риболовецькими сітками, ще один чоловік знаходився поблизу водойми з сіткою. Завдяки оперативним діям рибпатрульних, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На осіб оформили три протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП та один – за ч. 3 ст. 85 КУпАП відповідно. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності.Наступного дня під час рибоохоронної роботи на меліоративному каналі, поблизу села Угриничі Любешівського району виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 4 сітки, загальною довжиною 80 м.20 грудня під час обстеження озера Світязь Шацького району рейдова група викрила аналогічне порушення. Рибпатрульні виявили та вилучили сім безхазяйних сіток, загальною довжиною 600 м. Склали відповідні акти.Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.