«Відкрите суспільство»: луцькі ІТ-спеціалісти започаткували безкоштовний цикл тренінгів для журналістів





Першим заходом став тренінг “Просування ЗМІ в Facebook”. Його для медійників провела Марія Письменна, співзасновник агенції Hello, SMM! Agency, - повідомляє



Під час навчального заходу журналістам розповіли, як правильно аналізувати аудиторію Луцька у соціальній мережі Facebook. Особливу увагу приділили механізмам, як підвищити охоплення своїх дописів і отримати більше трафіку на сайт, а також інструментам, які варто використовувати для просування ЗМІ.



“Сьогодні соціальні мережі стали серйозним конкурентом класичним ЗМІ. Саме з них ми дізнаємося про останні новини. І досить часто цим джерелом інформації стає не сторінка окремого новинного ресурсу, а дописи друзів чи в тематичних групах. Зручно, все під рукою, правда ж? Можна було б вважати, що в такий час потреба в новинах з офіційних ресурсів зникла. Але це не так, адже саме наші ЗМІ збирають та структурують всю необхідну інформацію і в разі потреби ти не "скролиш" всю стрічку Facebook”, - зазначила Марія Письменна.



SMM мас-медіа потребує удосконалення, адже соціальні мережі змінюються постійно.



“Тому я погодилася виступити зі спеціалізованим тренінгом, де розкажу про інструменти та алгоритми, які мають знати журналісти, щоб зробити свою роботу ефективнішою, а свої сайти максимально відвідуваними”, -додала Марія Письменна.



Представник Луцького ІТ-кластера Мирослав Ватащук підкреслив, що LITAC - це насамперед освітня ініціатива, яку впроваджують найбільші ІТ-компанії Луцька.



“У рамках кластеру плануємо втілювати різноманітні проекти, спрямовані на популяризацію ІТ-галузі, поліпшення середовища для ведення бізнесу, освітні платформи. Також перед учасниками кластера стоїть завдання допомогти університетам в адаптації навчальних програм до вимог сучасних роботодавців. Окрім того, є наміри організовувати інкубатори, коворкінги, кабінети-консультації для батьків та абітурієнтів тощо”, - сказав Мирослав Ватащук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький ІТ-кластер започаткував цикл безкоштовних навчальних заходів для представників ЗМІ “Відкрите суспільство”. Його мета - поглиблення спеціальних знань журналістів у роботі з онлайн-інструментами, використанні соціальних мереж.Першим заходом став тренінг “Просування ЗМІ в Facebook”. Його для медійників провела, співзасновник агенції Hello, SMM! Agency, - повідомляє "Litac" Під час навчального заходу журналістам розповіли, як правильно аналізувати аудиторію Луцька у соціальній мережі Facebook. Особливу увагу приділили механізмам, як підвищити охоплення своїх дописів і отримати більше трафіку на сайт, а також інструментам, які варто використовувати для просування ЗМІ.“Сьогодні соціальні мережі стали серйозним конкурентом класичним ЗМІ. Саме з них ми дізнаємося про останні новини. І досить часто цим джерелом інформації стає не сторінка окремого новинного ресурсу, а дописи друзів чи в тематичних групах. Зручно, все під рукою, правда ж? Можна було б вважати, що в такий час потреба в новинах з офіційних ресурсів зникла. Але це не так, адже саме наші ЗМІ збирають та структурують всю необхідну інформацію і в разі потреби ти не "скролиш" всю стрічку Facebook”, - зазначила Марія Письменна.SMM мас-медіа потребує удосконалення, адже соціальні мережі змінюються постійно.“Тому я погодилася виступити зі спеціалізованим тренінгом, де розкажу про інструменти та алгоритми, які мають знати журналісти, щоб зробити свою роботу ефективнішою, а свої сайти максимально відвідуваними”, -додала Марія Письменна.Представник Луцького ІТ-кластерапідкреслив, що LITAC - це насамперед освітня ініціатива, яку впроваджують найбільші ІТ-компанії Луцька.“У рамках кластеру плануємо втілювати різноманітні проекти, спрямовані на популяризацію ІТ-галузі, поліпшення середовища для ведення бізнесу, освітні платформи. Також перед учасниками кластера стоїть завдання допомогти університетам в адаптації навчальних програм до вимог сучасних роботодавців. Окрім того, є наміри організовувати інкубатори, коворкінги, кабінети-консультації для батьків та абітурієнтів тощо”, - сказав Мирослав Ватащук.

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