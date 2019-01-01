вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Відкрите суспільство»: луцькі ІТ-спеціалісти започаткували безкоштовний цикл тренінгів для журналістів

«Відкрите суспільство»: луцькі ІТ-спеціалісти започаткували безкоштовний цикл тренінгів для журналістів
Луцький ІТ-кластер започаткував цикл безкоштовних навчальних заходів для представників ЗМІ “Відкрите суспільство”. Його мета - поглиблення спеціальних знань журналістів у роботі з онлайн-інструментами, використанні соціальних мереж.

Першим заходом став тренінг “Просування ЗМІ в Facebook”. Його для медійників провела Марія Письменна, співзасновник агенції Hello, SMM! Agency, - повідомляє "Litac".

Під час навчального заходу журналістам розповіли, як правильно аналізувати аудиторію Луцька у соціальній мережі Facebook. Особливу увагу приділили механізмам, як підвищити охоплення своїх дописів і отримати більше трафіку на сайт, а також інструментам, які варто використовувати для просування ЗМІ.

“Сьогодні соціальні мережі стали серйозним конкурентом класичним ЗМІ. Саме з них ми дізнаємося про останні новини. І досить часто цим джерелом інформації стає не сторінка окремого новинного ресурсу, а дописи друзів чи в тематичних групах. Зручно, все під рукою, правда ж? Можна було б вважати, що в такий час потреба в новинах з офіційних ресурсів зникла. Але це не так, адже саме наші ЗМІ збирають та структурують всю необхідну інформацію і в разі потреби ти не "скролиш" всю стрічку Facebook”, - зазначила Марія Письменна.

SMM мас-медіа потребує удосконалення, адже соціальні мережі змінюються постійно.

“Тому я погодилася виступити зі спеціалізованим тренінгом, де розкажу про інструменти та алгоритми, які мають знати журналісти, щоб зробити свою роботу ефективнішою, а свої сайти максимально відвідуваними”, -додала Марія Письменна.

Представник Луцького ІТ-кластера Мирослав Ватащук підкреслив, що LITAC - це насамперед освітня ініціатива, яку впроваджують найбільші ІТ-компанії Луцька.

“У рамках кластеру плануємо втілювати різноманітні проекти, спрямовані на популяризацію ІТ-галузі, поліпшення середовища для ведення бізнесу, освітні платформи. Також перед учасниками кластера стоїть завдання допомогти університетам в адаптації навчальних програм до вимог сучасних роботодавців. Окрім того, є наміри організовувати інкубатори, коворкінги, кабінети-консультації для батьків та абітурієнтів тощо”, - сказав Мирослав Ватащук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Літак, тренінги для журналістів, луцькі ІТ-спеціалісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 21 грудня
Сьогодні, 19:00
З ігрових закладів Волині за добу вилучили обладнання на 3 мільйони. ФОТО
Сьогодні, 18:54
«Відкрите суспільство»: луцькі ІТ-спеціалісти започаткували безкоштовний цикл тренінгів для журналістів
Сьогодні, 18:47
Чи об'єднають СНУ та ЛНТУ в один університет
Сьогодні, 18:40
Сервіс-центр EVODA працюватиме у найближчі дві суботи за передноворічні вихідні
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
Через аварію літака у США загинуло 9 осіб
02 грудень, 07:38
У Єгипті під час посадки загорівся український літак У Єгипті під час посадки загорівся український літак
10 листопад, 10:35
«Мотор Січ» скасувала декілька авіарейсів з Києва «Мотор Січ» скасувала декілька авіарейсів з Києва
10 листопад, 07:22
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
04 жовтень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з наступного року працюватиме програма медичних гарантій
Сьогодні, 19:18
 0
Де на Волині не буде світла 21 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
З ігрових закладів Волині за добу вилучили обладнання на 3 мільйони. ФОТО
Сьогодні, 18:54
 0
«Відкрите суспільство»: луцькі ІТ-спеціалісти започаткували безкоштовний цикл тренінгів для журналістів
Сьогодні, 18:47
 0
Чи об'єднають СНУ та ЛНТУ в один університет
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8