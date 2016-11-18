З ігрових закладів Волині за добу вилучили обладнання на 3 мільйони. ФОТО
Сьогодні, 18:54
На Волині за добу викрили мережу незаконних гральних закладів та вилучили в них майна на понад 3 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
За останню добу припинили діяльність двох нелегальних покер-клубів та викрили мережу гральних закладів, де в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надавались послуги у сфері грального бізнесу під виглядом інтерактивних клубів та шляхом доступу через мережу «Інтернет» до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.
Щодо чотирьох гравців, які перебували в гральних закладах, склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих азартних іграх).
У межах порушеного кримінального провадження про незаконне заняття гральним бізнесом у ході обшуків у нелегальних гральних закладах виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого клієнтам надавались послуги доступу до азартних ігор, на суму понад 3 мільйони гривень.
Внесли клопотання про арешт вилученого майна.
Робота із викриття та припинення діяльності в області незаконних гральних закладів триває.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
За останню добу припинили діяльність двох нелегальних покер-клубів та викрили мережу гральних закладів, де в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надавались послуги у сфері грального бізнесу під виглядом інтерактивних клубів та шляхом доступу через мережу «Інтернет» до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.
Щодо чотирьох гравців, які перебували в гральних закладах, склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих азартних іграх).
У межах порушеного кримінального провадження про незаконне заняття гральним бізнесом у ході обшуків у нелегальних гральних закладах виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого клієнтам надавались послуги доступу до азартних ігор, на суму понад 3 мільйони гривень.
Внесли клопотання про арешт вилученого майна.
Робота із викриття та припинення діяльності в області незаконних гральних закладів триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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