Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 грудня





Про це йдеться



Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 6-11º тепла.



У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 8-10º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області очікується хмарна з проясненнями погода.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 6-11º тепла.У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 8-10º тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію