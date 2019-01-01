Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області очікується хмарна з проясненнями погода.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 6-11º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 8-10º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 6-11º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 8-10º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відкрили два центри обслуговування платників
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
У Шацькому районі браконьєри лови рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 19:38