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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 грудня
У Волинській області очікується хмарна з проясненнями погода.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 6-11º тепла.

У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 8-10º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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