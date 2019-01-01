Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Рада ЄС офіційно продовжила термін дії економічних санкцій проти Росії на пів року.Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЄС, - передає УНН."Сьогодні Рада продовжила термін дії економічних санкцій щодо окремих секторів російської економіки до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.Згідно із заявою, рішення послідувало за доповіддю президента Франціїі канцлера ФРНв Європейській Раді 12 грудня про стан виконання Мінських угод, з якими пов'язане рішення про збереження санкцій."З огляду на те, що Мінські угоди не в повному обсязі виконані, Європейська Рада одноголосно ухвалила політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії", - заявили в ЄС.Згідно з інформацією, заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного призначення.