Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії
Сьогодні, 04:12
Рада ЄС офіційно продовжила термін дії економічних санкцій проти Росії на пів року.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЄС, - передає УНН.
"Сьогодні Рада продовжила термін дії економічних санкцій щодо окремих секторів російської економіки до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Згідно із заявою, рішення послідувало за доповіддю президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель в Європейській Раді 12 грудня про стан виконання Мінських угод, з якими пов'язане рішення про збереження санкцій.
"З огляду на те, що Мінські угоди не в повному обсязі виконані, Європейська Рада одноголосно ухвалила політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії", - заявили в ЄС.
Згідно з інформацією, заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного призначення.
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Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЄС, - передає УНН.
"Сьогодні Рада продовжила термін дії економічних санкцій щодо окремих секторів російської економіки до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Згідно із заявою, рішення послідувало за доповіддю президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель в Європейській Раді 12 грудня про стан виконання Мінських угод, з якими пов'язане рішення про збереження санкцій.
"З огляду на те, що Мінські угоди не в повному обсязі виконані, Європейська Рада одноголосно ухвалила політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії", - заявили в ЄС.
Згідно з інформацією, заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного призначення.
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