Росія виплатить Україні 3 мільярди доларів газового боргу

Росія погодилася виплатити Україні $3 мільярди газового боргуПро це повідомляє УНІАН, посилаючись на агентство Reuters.Нагадаємо, 19 грудня за підсумками тристоронніх переговорів між Україною, Росією та ЄС щодо нового транзитного контракту, сторони досягли попередньої згоди щодо всіх ключових питань.Міненерго Росії і "Газпром" не відповіли на запити агентства. Міністерство енергетики України і "Нафтогаз" від коментарів відмовилися.Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, за підсумками тристоронніх переговорів між Україною, Росією та ЄС щодо нового транзитного контракту, сторони досягли попередньої згоди щодо всіх ключових питань.Також 19 грудня російський президент Володимир Путін визнав заборгованість "Газпрому" перед "Нафтогазом" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.З урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу» (3 млрд дол., включаючи відсотки) НАК "Нафтогаз України" подав новий арбітражний позов до російського «Газпрому» з вимогою переглянути транзитний тариф, за яким Україна недоотримала 11,8 млрд дол.Рішення очікується в 2021 році. Довідка УНІАН. Діючий транзитний контракт України з російським «Газпромом» був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.