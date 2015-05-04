Укрпошта збільшить ціну на міжнародні відправлення
Сьогодні, 00:18
З січня 2020 року АТ "Укрпошта" підвищить тарифи на міжнародні відправлення в кількох категоріях.
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на пресслужбу поштового оператора.
"Змінюється вартість доставки дрібних пакетів до країн Зони 1 та Зони 3: для відправлення масою до 250 грамів зростає на 0,25 долара, а від 250 грамів до 2 кілограмів — на 0,5 долара", - зазначили в Укрпошті.
Тобто для відправлень з урахування збору за рекомендований статус (цей збір не змінюється) та ПДВ, фінальний тариф до сплати без знижок становитиме: на дрібні пакети вагою 0-250 г - від 6 дол. до 6,3 дол., вагою 250-500 г - від 11,4 дол. до 12 дол. Підвищення становитиме 3-5% (тарифи вказані у дол. США без ПДВ).
Щодо посилок масою від 10 кг, змінюється тариф лише для чотирьох країн: Велика Британія, Канада, Росія та США.
Водночас, як наголосили в Укрпошті, вартість доставки до країн Зони 2 залишається незмінною.
Крім того, Укрпошта знайшла можливості не змінювати тарифи на ключових напрямках та продуктах доставки на експорт з України і зберегти програму накопичувальної знижки.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на пресслужбу поштового оператора.
"Змінюється вартість доставки дрібних пакетів до країн Зони 1 та Зони 3: для відправлення масою до 250 грамів зростає на 0,25 долара, а від 250 грамів до 2 кілограмів — на 0,5 долара", - зазначили в Укрпошті.
Тобто для відправлень з урахування збору за рекомендований статус (цей збір не змінюється) та ПДВ, фінальний тариф до сплати без знижок становитиме: на дрібні пакети вагою 0-250 г - від 6 дол. до 6,3 дол., вагою 250-500 г - від 11,4 дол. до 12 дол. Підвищення становитиме 3-5% (тарифи вказані у дол. США без ПДВ).
Щодо посилок масою від 10 кг, змінюється тариф лише для чотирьох країн: Велика Британія, Канада, Росія та США.
Водночас, як наголосили в Укрпошті, вартість доставки до країн Зони 2 залишається незмінною.
Крім того, Укрпошта знайшла можливості не змінювати тарифи на ключових напрямках та продуктах доставки на експорт з України і зберегти програму накопичувальної знижки.
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