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Укрпошта збільшить ціну на міжнародні відправлення

Укрпошта збільшить ціну на міжнародні відправлення
З січня 2020 року АТ "Укрпошта" підвищить тарифи на міжнародні відправлення в кількох категоріях.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на пресслужбу поштового оператора.

"Змінюється вартість доставки дрібних пакетів до країн Зони 1 та Зони 3: для відправлення масою до 250 грамів зростає на 0,25 долара, а від 250 грамів до 2 кілограмів — на 0,5 долара", - зазначили в Укрпошті.

Тобто для відправлень з урахування збору за рекомендований статус (цей збір не змінюється) та ПДВ, фінальний тариф до сплати без знижок становитиме: на дрібні пакети вагою 0-250 г - від 6 дол. до 6,3 дол., вагою 250-500 г - від 11,4 дол. до 12 дол. Підвищення становитиме 3-5% (тарифи вказані у дол. США без ПДВ).

Щодо посилок масою від 10 кг, змінюється тариф лише для чотирьох країн: Велика Британія, Канада, Росія та США.

Водночас, як наголосили в Укрпошті, вартість доставки до країн Зони 2 залишається незмінною.

Крім того, Укрпошта знайшла можливості не змінювати тарифи на ключових напрямках та продуктах доставки на експорт з України і зберегти програму накопичувальної знижки.

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Теги: Укрпошта, ціни
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