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На Волині школярі отримали світловідбивачі від поліції, консульства та бізнесменів. ФОТО

На Волині школярі отримали світловідбивачі від поліції, консульства та бізнесменів. ФОТО
На Волині школярам передали брелки, наліпки, браслети зі світловідбиваючими елементами.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у фейсбуці.

Так, 20 грудня патрульні разом з громадськими активістами та представниками польського консульства побували у школах Нововолинська, де провели уроки про правила дорожнього руху і передали світловідбивні елементи від місцевого бізнесу.

Крім брелків, наліпок, браслетів, які отримали діти, вони оновили знання про правила поведінки на дорозі завдяки інтерактивним заняттям з інспекторами.

Нагадаємо, ініціатива «Світлодіти», до якої долучається патрульна поліція, втілюється майже рік, за цей час тисячі волинських учнів отримали флікери від консульства та місцевого бізнесу.

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Теги: поліція, Волинь
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