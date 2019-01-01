На Волині школярі отримали світловідбивачі від поліції, консульства та бізнесменів. ФОТО

На Волині школярам передали брелки, наліпки, браслети зі світловідбиваючими елементами.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у фейсбуці.Так, 20 грудня патрульні разом з громадськими активістами та представниками польського консульства побували у школах Нововолинська, де провели уроки про правила дорожнього руху і передали світловідбивні елементи від місцевого бізнесу.Крім брелків, наліпок, браслетів, які отримали діти, вони оновили знання про правила поведінки на дорозі завдяки інтерактивним заняттям з інспекторами.Нагадаємо, ініціатива «Світлодіти», до якої долучається патрульна поліція, втілюється майже рік, за цей час тисячі волинських учнів отримали флікери від консульства та місцевого бізнесу.