На Волині школярі отримали світловідбивачі від поліції, консульства та бізнесменів. ФОТО
20 грудень, 22:59
На Волині школярам передали брелки, наліпки, браслети зі світловідбиваючими елементами.
Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у фейсбуці.
Так, 20 грудня патрульні разом з громадськими активістами та представниками польського консульства побували у школах Нововолинська, де провели уроки про правила дорожнього руху і передали світловідбивні елементи від місцевого бізнесу.
Крім брелків, наліпок, браслетів, які отримали діти, вони оновили знання про правила поведінки на дорозі завдяки інтерактивним заняттям з інспекторами.
Нагадаємо, ініціатива «Світлодіти», до якої долучається патрульна поліція, втілюється майже рік, за цей час тисячі волинських учнів отримали флікери від консульства та місцевого бізнесу.
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Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині у фейсбуці.
Так, 20 грудня патрульні разом з громадськими активістами та представниками польського консульства побували у школах Нововолинська, де провели уроки про правила дорожнього руху і передали світловідбивні елементи від місцевого бізнесу.
Крім брелків, наліпок, браслетів, які отримали діти, вони оновили знання про правила поведінки на дорозі завдяки інтерактивним заняттям з інспекторами.
Нагадаємо, ініціатива «Світлодіти», до якої долучається патрульна поліція, втілюється майже рік, за цей час тисячі волинських учнів отримали флікери від консульства та місцевого бізнесу.
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