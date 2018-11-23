Волинян просять впізнати чоловіка, який лежить без свідомості у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Жителів Волині просять впізнати чоловіка, який лежить без свідомості в лікарні у Луцьку.
Про це йдеться на сторінці "КовельOnline" у фейсбуці.
У дописі йдеться, що чоловік лежить без свідомості у Волинській обласній клінічній лікарні. Коли приходить до свідомості - каже, що він з Ковеля.
Всіх, хто впізнав чоловіка, чи може надати будь-яку інформацію про нього, просять повідомили керівникам спільноти "КовельOnline".
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Про це йдеться на сторінці "КовельOnline" у фейсбуці.
У дописі йдеться, що чоловік лежить без свідомості у Волинській обласній клінічній лікарні. Коли приходить до свідомості - каже, що він з Ковеля.
Всіх, хто впізнав чоловіка, чи може надати будь-яку інформацію про нього, просять повідомили керівникам спільноти "КовельOnline".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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