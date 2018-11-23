Волинян просять впізнати чоловіка, який лежить без свідомості у лікарні. ФОТО

Жителів Волині просять впізнати чоловіка, який лежить без свідомості в лікарні у Луцьку.Про це йдеться на сторінці "КовельOnline" у фейсбуці.У дописі йдеться, що чоловік лежить без свідомості у Волинській обласній клінічній лікарні. Коли приходить до свідомості - каже, що він з Ковеля.Всіх, хто впізнав чоловіка, чи може надати будь-яку інформацію про нього, просять повідомили керівникам спільноти "КовельOnline".