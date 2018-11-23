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Волинян просять впізнати чоловіка, який лежить без свідомості у лікарні. ФОТО

Волинян просять впізнати чоловіка, який лежить без свідомості у лікарні. ФОТО
Жителів Волині просять впізнати чоловіка, який лежить без свідомості в лікарні у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці "КовельOnline" у фейсбуці.

У дописі йдеться, що чоловік лежить без свідомості у Волинській обласній клінічній лікарні. Коли приходить до свідомості - каже, що він з Ковеля.



Всіх, хто впізнав чоловіка, чи може надати будь-яку інформацію про нього, просять повідомили керівникам спільноти "КовельOnline".

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Теги: Волинь, лікарня, Ковель
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