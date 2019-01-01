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Культовий рок-гурт Imagine Dragons припинив свою діяльність

Культовий рок-гурт Imagine Dragons припинив свою діяльність
Культовий рок-гурт Imagine Dragons, соліст якого в жовтні вчетверте став татом, вирішив припинити свою діяльність.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на видання CNN.

Фронтмен гурту Ден Рейнольдс заявив, що йому та колегам по сцені потрібно взяти тайм-аут, оскільки вони вже майже десять років гастролюють світом. "Ми просто хочемо взяти перерву та побути з рідними. Нам потрібно заново дізнатися, що означає бути батьком чи сином", – пояснив артист.

Наразі співак перебуває в Лас-Вегасі, де насолоджується відпочинком зі своєю дружиною Ейджою Волкман, семирічною дочкою Арров, дворічними близнючками Джіа і Коко та новонародженим хлопчиком Валентином.

Також фронтмен гурту зізнався, що все ж продовжує писати пісні для Imagine Dragons.

Крім того, пауза у творчості дозволить Рейнольдсу відновити своє тіло та попіклуватися про стан свого здоров'я. Адже артист страждає від хвороби Бехтерева. Вона проявляється в хронічних болях у хребті, суглобах та зв’язках. Співак контролює свій стан за допомогою спеціальної дієти, йоги, вправ та розтяжок.

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Теги: музика
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