Колишній гравець «Волині» попрощався з прем'єр-ліговим клубом
Сьогодні, 02:07
Півзахисник "Десни" Андрій Богданов, який свого часу грав за "Волинь", покинув чернігівський клуб.
Гравець попрощався з командою в Інстаграмі, подякував клубу і побажавши успіхів, - пише UA Football.
Відзначимо, що в "Десну" 29-річний півзахисник прийшов в січні 2019 року, і за цей час зіграв за чернігівців 24 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 2 ассисти.
Також нагадаємо, що до "Десни" Богданов грав за польську "Арку", в якій він виступав з січня 2018 го після відходу з донецького "Олімпіка". Кольори луцькоъ "Волині" гравець захищав у 2015-2016 роках.
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Гравець попрощався з командою в Інстаграмі, подякував клубу і побажавши успіхів, - пише UA Football.
Відзначимо, що в "Десну" 29-річний півзахисник прийшов в січні 2019 року, і за цей час зіграв за чернігівців 24 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 2 ассисти.
Також нагадаємо, що до "Десни" Богданов грав за польську "Арку", в якій він виступав з січня 2018 го після відходу з донецького "Олімпіка". Кольори луцькоъ "Волині" гравець захищав у 2015-2016 роках.
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