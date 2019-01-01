Колишній гравець «Волині» попрощався з прем'єр-ліговим клубом

Півзахисник "Десни", який свого часу грав за "Волинь", покинув чернігівський клуб.Гравець попрощався з командою в Інстаграмі, подякував клубу і побажавши успіхів, - пише UA Football.Відзначимо, що в "Десну" 29-річний півзахисник прийшов в січні 2019 року, і за цей час зіграв за чернігівців 24 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 2 ассисти.Також нагадаємо, що до "Десни" Богданов грав за польську "Арку", в якій він виступав з січня 2018 го після відходу з донецького "Олімпіка". Кольори луцькоъ "Волині" гравець захищав у 2015-2016 роках.