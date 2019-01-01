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Волинські поліцейські закрили майже 200 гральних закладів

Волинські поліцейські закрили майже 200 гральних закладів
На території Волинської області правоохоронці припинили діяльність майже 200 гральних закладів.

Сьогодні, 20 грудня, співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із підпорядкованими підрозділами та за участю працівників обласного Управління стратегічних розслідувань на території області припинили діяльність 187 гральних закладів, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Так, припинили діяльність гральні заклади у Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Ківерцях, Іваничах, Маневичах та Горохові. Наразі проводять демонтаж обладнання та реклами.

Окрім цього, в ніч на п’ятницю, 20 грудня, поліцейські викрили та припинили діяльність двох нелегальних покерних клубів та мережу гральних закладів, де в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надавались послуги у сфері грального бізнесу, під виглядом інтерактивних клубів, шляхом доступу через мережу «Інтернет» до електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.
Волинські поліцейські закрили майже 200 гральних закладів

Стосовно чотирьох гравців, які перебували в гральних закладах, склали адміністративні протоколи за участь в організованих азартних іграх. Із закладів вилучили обладнання на суму понад 3 млн. грн.. За цими фактами зайняття незаконним гральним бізнесом відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України.
Волинські поліцейські закрили майже 200 гральних закладів

Комплексне відпрацювання з виявлення та протидії незаконному гральному бізнесу правоохоронці проводять на виконання постанови Уряду та доручення Міністра внутрішніх справ України.

На Волині діють постійні мобільні групи зі складу слідчих підрозділів поліції та обласного управління стратегічних розслідувань, які здійснюють постійний моніторинг та реагування на факти, пов’язанні з незаконним гральним бізнесом. Поліція Волині звертається до громадян, котрі виявлять факти відновлення роботи гральних закладів, невідкладно повідомляти про це поліцію за номером «102».

Поліцейські також попереджають громадян про кримінальну відповідальність за організацію незаконного грального бізнесу.

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Теги: поліція, гральні заклади, Волинь
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