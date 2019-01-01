вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прем'єр-міністр пообіцяв українцям зниження ціни на газ

Прем'єр-міністр пообіцяв українцям зниження ціни на газ
Глава уряду заявив, що дуже оптимістично налаштований і розраховує, що цифри в платіжках для українців будуть меншими.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що досягнута угода про транзит газу дозволить знизити ціну на газ для споживачів. Про це він сказав увечері у п'ятницю, 20 грудня, в ефірі одного з телеканалів, - пише Кореспондент.

Прем'єр підкреслив, що Україні "необхідний цей транзит, оскільки це дозволить нам значно знизити ціну для споживачів".

"Ми будемо робити все від нас залежне, щоб і для української промисловості, і для українського споживача ціна в платіжці була мінімальною настільки, наскільки це можливо", - запевнив Гончарук.

Він також зазначив, що на сьогодні ціни на газ для споживачів максимальні. Відповідаючи на питання про те, чи буде ця цифра меншою, прем'єр сказав: "Усе залежить від того, як завершаться переговори щодо транзиту газу. Думаю, що наступного тижня, а можливо, вже і цього будуть перші новини ... І ми отримаємо суттєвий прогрес".

"Ціна вже зараз менша, ніж минулого року, якщо ви подивитеся на платіжку. І буде ще меншою, якщо у нас вийде подолати кризу, пов'язану із припиненням контракту. Я думаю, що все буде добре, ми над над цим працюємо", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що дуже оптимістично налаштований щодо перспектив зниження ціни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розглядає три версії зухвалого вбивства ланей у Воротневі
Сьогодні, 08:55
Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 08:10
Прем'єр-міністр пообіцяв українцям зниження ціни на газ
Сьогодні, 07:36
В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади
Сьогодні, 06:24
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Схожі новини
В Україні різко зросли ціни на газ для промисловості В Україні різко зросли ціни на газ для промисловості
02 листопад, 13:12
Газ у жовтні для українців подешевшає Газ у жовтні для українців подешевшає
16 жовтень, 12:00
Українці будуть платити за газ за ринковими цінами Українці будуть платити за газ за ринковими цінами
14 жовтень, 00:19
Уже 200 волинян закупили газ на зиму за літньою ціною Уже 200 волинян закупили газ на зиму за літньою ціною
08 вересень, 05:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розглядає три версії зухвалого вбивства ланей у Воротневі
Сьогодні, 08:55
 0
Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 08:10
 0
Прем'єр-міністр пообіцяв українцям зниження ціни на газ
Сьогодні, 07:36
 0
В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади
Сьогодні, 06:24
 0
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 05:13
 0
Медіа
відео
1/8