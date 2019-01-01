Прем'єр-міністр пообіцяв українцям зниження ціни на газ





Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що досягнута угода про транзит газу дозволить знизити ціну на газ для споживачів. Про це він сказав увечері у п'ятницю, 20 грудня, в ефірі одного з телеканалів, - пише



Прем'єр підкреслив, що Україні "необхідний цей транзит, оскільки це дозволить нам значно знизити ціну для споживачів".



"Ми будемо робити все від нас залежне, щоб і для української промисловості, і для українського споживача ціна в платіжці була мінімальною настільки, наскільки це можливо", - запевнив Гончарук.



Він також зазначив, що на сьогодні ціни на газ для споживачів максимальні. Відповідаючи на питання про те, чи буде ця цифра меншою, прем'єр сказав: "Усе залежить від того, як завершаться переговори щодо транзиту газу. Думаю, що наступного тижня, а можливо, вже і цього будуть перші новини ... І ми отримаємо суттєвий прогрес".



"Ціна вже зараз менша, ніж минулого року, якщо ви подивитеся на платіжку. І буде ще меншою, якщо у нас вийде подолати кризу, пов'язану із припиненням контракту. Я думаю, що все буде добре, ми над над цим працюємо", - сказав Гончарук.



Він також зазначив, що дуже оптимістично налаштований щодо перспектив зниження ціни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава уряду заявив, що дуже оптимістично налаштований і розраховує, що цифри в платіжках для українців будуть меншими.Прем'єр-міністр Українизаявив, що досягнута угода про транзит газу дозволить знизити ціну на газ для споживачів. Про це він сказав увечері у п'ятницю, 20 грудня, в ефірі одного з телеканалів, - пише Кореспондент Прем'єр підкреслив, що Україні "необхідний цей транзит, оскільки це дозволить нам значно знизити ціну для споживачів"."Ми будемо робити все від нас залежне, щоб і для української промисловості, і для українського споживача ціна в платіжці була мінімальною настільки, наскільки це можливо", - запевнив Гончарук.Він також зазначив, що на сьогодні ціни на газ для споживачів максимальні. Відповідаючи на питання про те, чи буде ця цифра меншою, прем'єр сказав: "Усе залежить від того, як завершаться переговори щодо транзиту газу. Думаю, що наступного тижня, а можливо, вже і цього будуть перші новини ... І ми отримаємо суттєвий прогрес"."Ціна вже зараз менша, ніж минулого року, якщо ви подивитеся на платіжку. І буде ще меншою, якщо у нас вийде подолати кризу, пов'язану із припиненням контракту. Я думаю, що все буде добре, ми над над цим працюємо", - сказав Гончарук.Він також зазначив, що дуже оптимістично налаштований щодо перспектив зниження ціни.

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