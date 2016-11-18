вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади

В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади
Український чемпіон Олімпіади в Лондоні 2012 року у важкій атлетиці Олексій Торохтій позбавлений своєї медалі через застосування допінгу.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету, - пише SportArena.

Раніше спортсмен також отримав дискваліфікацію на 2 роки від змагань, яка вже вступила в силу рік тому. У його крові було виявлено дегідрохлорметилтестостерон.

У грудні 2018 року, під час повторного огляду допінг-проби, взятої на Олімпіаді-2012, в крові спортсмена виявили заборонений препарат. Тоді важкоатлет був тимчасово відсторонений від змагань.

Олімпійський чемпіон Лондона-2012 у ваговій категорії до 105 кг не зможе брати участі в змаганнях до 17 грудня 2020 року.

Торохтій є бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року, срібним призером чемпіонату Європи-2009 і бронзовим призером чемпіонату Європи-2010.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олімпіада, допінг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прем'єр-міністр пообіцяв українцям зниження ціни на газ
Сьогодні, 07:36
В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади
Сьогодні, 06:24
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії
Сьогодні, 04:12
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат
Сьогодні, 03:08
Схожі новини
Трьох українських спортсменів через допінг позбавили медалей Олімпіади-2008 Трьох українських спортсменів через допінг позбавили медалей Олімпіади-2008
18 листопад, 2016, 07:09
Суд заборонив атлетам з Росії виступати на Олімпіаді Суд заборонив атлетам з Росії виступати на Олімпіаді
21 липень, 2016, 21:48
Волинська борчиня таки поїде на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро Волинська борчиня таки поїде на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро
09 липень, 2016, 14:17
Три найбільші поразки сусідів: на чому тримається Росія Три найбільші поразки сусідів: на чому тримається Росія
25 травень, 2016, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прем'єр-міністр пообіцяв українцям зниження ціни на газ
Сьогодні, 07:36
 0
В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади
Сьогодні, 06:24
 0
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 05:13
 0
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії
Сьогодні, 04:12
 0
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат
Сьогодні, 03:08
 0
Медіа
відео
1/8