В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади
Сьогодні, 06:24
Український чемпіон Олімпіади в Лондоні 2012 року у важкій атлетиці Олексій Торохтій позбавлений своєї медалі через застосування допінгу.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету, - пише SportArena.
Раніше спортсмен також отримав дискваліфікацію на 2 роки від змагань, яка вже вступила в силу рік тому. У його крові було виявлено дегідрохлорметилтестостерон.
У грудні 2018 року, під час повторного огляду допінг-проби, взятої на Олімпіаді-2012, в крові спортсмена виявили заборонений препарат. Тоді важкоатлет був тимчасово відсторонений від змагань.
Олімпійський чемпіон Лондона-2012 у ваговій категорії до 105 кг не зможе брати участі в змаганнях до 17 грудня 2020 року.
Торохтій є бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року, срібним призером чемпіонату Європи-2009 і бронзовим призером чемпіонату Європи-2010.
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Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету, - пише SportArena.
Раніше спортсмен також отримав дискваліфікацію на 2 роки від змагань, яка вже вступила в силу рік тому. У його крові було виявлено дегідрохлорметилтестостерон.
У грудні 2018 року, під час повторного огляду допінг-проби, взятої на Олімпіаді-2012, в крові спортсмена виявили заборонений препарат. Тоді важкоатлет був тимчасово відсторонений від змагань.
Олімпійський чемпіон Лондона-2012 у ваговій категорії до 105 кг не зможе брати участі в змаганнях до 17 грудня 2020 року.
Торохтій є бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року, срібним призером чемпіонату Європи-2009 і бронзовим призером чемпіонату Європи-2010.
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