В українського важкоатлета через допінг забрали золоту медаль Олімпіади

Український чемпіон Олімпіади в Лондоні 2012 року у важкій атлетиціпозбавлений своєї медалі через застосування допінгу.Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету, - пише SportArena.Раніше спортсмен також отримав дискваліфікацію на 2 роки від змагань, яка вже вступила в силу рік тому. У його крові було виявлено дегідрохлорметилтестостерон.У грудні 2018 року, під час повторного огляду допінг-проби, взятої на Олімпіаді-2012, в крові спортсмена виявили заборонений препарат. Тоді важкоатлет був тимчасово відсторонений від змагань.Олімпійський чемпіон Лондона-2012 у ваговій категорії до 105 кг не зможе брати участі в змаганнях до 17 грудня 2020 року.Торохтій є бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року, срібним призером чемпіонату Європи-2009 і бронзовим призером чемпіонату Європи-2010.