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Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі

Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі
Заявку на отримання атестата для участі в українській Прем'єр-лізі подали сім клубів Першої ліги, серед цих команд - «Волинь».

Також подали заявки на атестат УПЛ: «Рух», «Минай«», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Металіст 1925» і «Чорноморець», - пише SportArena.

Серед тих, що подали заявку немає клубів «Агробізнес», який йде на 6-му місці Першої ліги, і «Авангард» (8 місце), хоча вони претендують на потрапляння до першої трійки першості, яке дає право зіграти в УПЛ.

На перші три місця на сьогодні реально претендують 8 клубів Першої ліги: «Рух» (39 очок), «Волинь» (38), «Минай» (37), «Інгулець» (37), «Оболонь-Бровар» (37), «Агробізнес» (37), «Металіст 1925» (35 ), а також «Авангард» (33 очка).

«Чорноморець» з 22 очками майже втратив шанси на вихід в Прем'єр-лігу наступного сезону.

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Теги: УПЛ, Волинь, футбол
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