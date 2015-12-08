Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі

Заявку на отримання атестата для участі в українській Прем'єр-лізі подали сім клубів Першої ліги, серед цих команд - «Волинь».Також подали заявки на атестат УПЛ: «Рух», «Минай«», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Металіст 1925» і «Чорноморець», - пише SportArena.Серед тих, що подали заявку немає клубів «Агробізнес», який йде на 6-му місці Першої ліги, і «Авангард» (8 місце), хоча вони претендують на потрапляння до першої трійки першості, яке дає право зіграти в УПЛ.На перші три місця на сьогодні реально претендують 8 клубів Першої ліги: «Рух» (39 очок), «Волинь» (38), «Минай» (37), «Інгулець» (37), «Оболонь-Бровар» (37), «Агробізнес» (37), «Металіст 1925» (35 ), а також «Авангард» (33 очка).«Чорноморець» з 22 очками майже втратив шанси на вихід в Прем'єр-лігу наступного сезону.