Курс валют у Луцьку на 21 грудня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,15, а продаж – 23,35.
Євро при купівлі становить – 25,40, продажу – 25,75.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.90, продаж – 6.19
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Євро при купівлі становить – 25,40, продажу – 25,75.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.90, продаж – 6.19
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Курс валют у Луцьку на 21 грудня
Сьогодні, 09:14