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Заробітчани-іноземці: представники яких країн і на яких посадах працюють на Волині

Заробітчани-іноземці: представники яких країн і на яких посадах працюють на Волині
69 роботодавців Волині мають дозволи на працевлаштування 144 іноземних громадян.

Про це інформує Волинський обласний центр зайнятості.

Зокрема, на Волині офіційно працюють громадяни: Індії (53), Білорусі (20), В'єтнаму (17), Польщі (14), Туреччини (12), Болгарії (11), Бангладешу (8), Китаю (6), Італії (6), Словаччини (5), Литви (5), Німеччини (2), РФ (2), Вірменії (2), Молдови (2), Азербайджану (1), Данії (1).

З числа іноземних громадян, які отримати дозвіл на працевлаштування в Україні: - 80% - це наймані працівники (обвалювальник тушок птиці, арматурник (будівельні,монтажні й ремонтно-будівельні роботи), механік з ремонту устаткування, монтажник з монтажу сталевих та залізобенних конструкцій,технік-електрик,програміст прикладний,помічник керівника,налагоджувальник деревообробного устаткування, слюсар з ремонту лісозаготівельного устаткування,майстер,менеджер проекту,інженер з нагляду за монтажем механічного обладнання).

Всі інші займають керівні посади в підприємствах, так як вони є засновниками або учасниками підприємств, установ і організацій (директор, заступник директора, генеральний директор, технічний директор, директор комерційний і т.д. ). Роботодавці області не звертались за отриманням дозволів на працевлаштування іноземців на низькокваліфіковані посади (підсобні працівники, прибиральники).

Зауважимо, що відповідно до статті 42 Закону України „Про зайнятість населення”, роботодавці (юридичні та фізичні особи) мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, виданого Державною службою зайнятості.

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Теги: іноземці, працевлаштування, Волинь, центр зайнятості
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