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На Львівщині – масове отруєння у ресторані

На Львівщині – масове отруєння у ресторані
У місті Борислав стався спалах гострої кишкової інфекції у ресторані "РАТ".

Про це розповіли у пресслужбі КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - пише ТСН.

"Надійшло повідомлення про госпіталізацію впродовж 11-12.12.2019 року до КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" БМР пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стул, з числа осіб, які 08-10.12.2019 року харчувались в ресторані "РАТ", що у м. Бориславі на вул. Коваліва", - зазначили у центрі.

Як з’ясувалося, під час збирання епіданамнезу, всі потерпілі вживали в їжу піцу, салат "Цезар" тощо.

"Станом на 14 год. 20.12.2019 року за допомогою звернулось 15 осіб, госпіталізовано 14 осіб, 1 особа – на амбулаторному лікуванні", - додали медики.

Згідно з результатами аналізів, у матеріалі більшості пацієнтів висіяно Salmonella enteritidis. Стан пацієнтів відносно задовільний.


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Теги: швидка, отруєння, Львівщина
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