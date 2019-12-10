На Львівщині – масове отруєння у ресторані





Про це розповіли у пресслужбі КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - пише



"Надійшло повідомлення про госпіталізацію впродовж 11-12.12.2019 року до КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" БМР пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стул, з числа осіб, які 08-10.12.2019 року харчувались в ресторані "РАТ", що у м. Бориславі на вул. Коваліва", - зазначили у центрі.



Як з’ясувалося, під час збирання епіданамнезу, всі потерпілі вживали в їжу піцу, салат "Цезар" тощо.



"Станом на 14 год. 20.12.2019 року за допомогою звернулось 15 осіб, госпіталізовано 14 осіб, 1 особа – на амбулаторному лікуванні", - додали медики.



Згідно з результатами аналізів, у матеріалі більшості пацієнтів висіяно Salmonella enteritidis. Стан пацієнтів відносно задовільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Борислав стався спалах гострої кишкової інфекції у ресторані "РАТ".Про це розповіли у пресслужбі КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", - пише ТСН "Надійшло повідомлення про госпіталізацію впродовж 11-12.12.2019 року до КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" БМР пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стул, з числа осіб, які 08-10.12.2019 року харчувались в ресторані "РАТ", що у м. Бориславі на вул. Коваліва", - зазначили у центрі.Як з’ясувалося, під час збирання епіданамнезу, всі потерпілі вживали в їжу піцу, салат "Цезар" тощо."Станом на 14 год. 20.12.2019 року за допомогою звернулось 15 осіб, госпіталізовано 14 осіб, 1 особа – на амбулаторному лікуванні", - додали медики.Згідно з результатами аналізів, у матеріалі більшості пацієнтів висіяно Salmonella enteritidis. Стан пацієнтів відносно задовільний.

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