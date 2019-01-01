У Луцьку викрили приватного детектива, який незаконно стежив за людьми





Про це йдеться з вироку Луцького міськрайонного суду від 18 грудня 2019 року, - пише



У документі зазначено, що чоловік, який діяв як представник так званої агенції "Приватний детектив Луцьк", отримав замовлення по здійсненню ним заходів візуального спостереження та аудіофіксації. За цю роботу він попросив оплату в обсязі 8 400 гривень та 14 березня 2019 року отримав аванс – 4 200 гривень.



15 березня з 17-ї по 18 години він незаконно стежив за "об'єктом" біля входу та безпосередньо у кафе "Віденська кава", що на вулиці Кривий Вал, 24. Окрім цього, він здійснив аудіозапис розмови чоловіка за яким стежив, яка відбувалась даному кафе, використовуючи при цьому пристрій чорного кольору, який ззовні схожий на флеш-накопичувач із наявними написами на іноземній мові «USB Disk Recoder» «REC», «STOP», «MIC», який відповідно до висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України № 60 від 15.10.2019 є електронним носієм інформації з функцією цифрового диктофону.



В подальшому "детектив" продовжував незаконно стежити за потерпілим та був затриманий 1 серпня 2019 року під час виконання ним замовлення біля того ж кафе "Віденська кава". Окрім цього, в обвинуваченого знайшли 7 бойових патронів, які він незаконно придбав, перебуваючи на військовій службі в Управлінні Служби безпеки України в Херсонській області в період часу з 24.01.1995 по 25.12.2008 року.



15 листопада 2019 року між "детективом" та прокуром було укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до неї, обвинуваченому визначено покарання у вигляді штрафу в обсязі 25 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку засудили "приватного детектива", який займався незаконним стеженням.Про це йдеться з вироку Луцького міськрайонного суду від 18 грудня 2019 року, - пише Конкурент У документі зазначено, що чоловік, який діяв як представник так званої агенції "Приватний детектив Луцьк", отримав замовлення по здійсненню ним заходів візуального спостереження та аудіофіксації. За цю роботу він попросив оплату в обсязі 8 400 гривень та 14 березня 2019 року отримав аванс – 4 200 гривень.15 березня з 17-ї по 18 години він незаконно стежив за "об'єктом" біля входу та безпосередньо у кафе "Віденська кава", що на вулиці Кривий Вал, 24. Окрім цього, він здійснив аудіозапис розмови чоловіка за яким стежив, яка відбувалась даному кафе, використовуючи при цьому пристрій чорного кольору, який ззовні схожий на флеш-накопичувач із наявними написами на іноземній мові «USB Disk Recoder» «REC», «STOP», «MIC», який відповідно до висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України № 60 від 15.10.2019 є електронним носієм інформації з функцією цифрового диктофону.В подальшому "детектив" продовжував незаконно стежити за потерпілим та був затриманий 1 серпня 2019 року під час виконання ним замовлення біля того ж кафе "Віденська кава". Окрім цього, в обвинуваченого знайшли 7 бойових патронів, які він незаконно придбав, перебуваючи на військовій службі в Управлінні Служби безпеки України в Херсонській області в період часу з 24.01.1995 по 25.12.2008 року.15 листопада 2019 року між "детективом" та прокуром було укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до неї, обвинуваченому визначено покарання у вигляді штрафу в обсязі 25 000 гривень.

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