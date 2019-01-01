Відомо, коли у Луцьку можна буде купити е-квиток на 2 або 3 поїздки





Про це повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов, пише "



Посадовець зазначив, що можливість придбати картку на 2 чи 3 поїздки особливо актуальна для гостей міста та туристів.



"Зараз у нас працює лише 4 термінали, де є можливість купити картку на 2-3 поїздки. Вартість 2 поїздок становить 15 гривень, а трьох - 20 гривень. Вже з наступного тижня ми очікуємо, що в кожному терміналі "Сіті кард" можна буде купити аналогічні картки. Особливо це стосується терміналів, розташованих біля автостанцій та вокзалу. Ми розуміємо, що є люди, які приїжджають у місто по справах або ті ж самі туристи. Їм вигідніше купувати картку з обмеженою кількістю поїздок", - розповів Володимир Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З наступного тижня у терміналах "Сіті кард" можна буде придбати квитки на дві та три поїздки.Про це повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради, пише " ВолиньUA ".Посадовець зазначив, що можливість придбати картку на 2 чи 3 поїздки особливо актуальна для гостей міста та туристів."Зараз у нас працює лише 4 термінали, де є можливість купити картку на 2-3 поїздки. Вартість 2 поїздок становить 15 гривень, а трьох - 20 гривень. Вже з наступного тижня ми очікуємо, що в кожному терміналі "Сіті кард" можна буде купити аналогічні картки. Особливо це стосується терміналів, розташованих біля автостанцій та вокзалу. Ми розуміємо, що є люди, які приїжджають у місто по справах або ті ж самі туристи. Їм вигідніше купувати картку з обмеженою кількістю поїздок", - розповів Володимир Степанов.

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