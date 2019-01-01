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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Відомо, коли у Луцьку можна буде купити е-квиток на 2 або 3 поїздки

Відомо, коли у Луцьку можна буде купити е-квиток на 2 або 3 поїздки
З наступного тижня у терміналах "Сіті кард" можна буде придбати квитки на дві та три поїздки.

Про це повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов, пише "ВолиньUA".

Посадовець зазначив, що можливість придбати картку на 2 чи 3 поїздки особливо актуальна для гостей міста та туристів.

"Зараз у нас працює лише 4 термінали, де є можливість купити картку на 2-3 поїздки. Вартість 2 поїздок становить 15 гривень, а трьох - 20 гривень. Вже з наступного тижня ми очікуємо, що в кожному терміналі "Сіті кард" можна буде купити аналогічні картки. Особливо це стосується терміналів, розташованих біля автостанцій та вокзалу. Ми розуміємо, що є люди, які приїжджають у місто по справах або ті ж самі туристи. Їм вигідніше купувати картку з обмеженою кількістю поїздок", - розповів Володимир Степанов.

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Теги: Сіті кард, електронний квиток, Луцьк, Володимир Степанов
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Коментарі 1
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Скажіть краще,коли буде видно рух пас.транспорту в програмі.Обіцяли з 11 грудня.
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