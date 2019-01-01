У Луцьку вандали пошкодили новорічну інсталяцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
У Луцьку увечері, 20 грудня, невідомі пошкодили святкову інсталяцію на вулиці Богдана Хмельницького поблизу пам’ятника Святому Миколаю.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Нагадаємо, що 16 грудня у сквері біля пам’ятника святому Миколаю – покровителю міста Луцька, поруч із мерією, облаштували новорічно-різдвяну святкову ілюмінацію. Вулиці та проспекти у різних мікрорайонах засяяли новорічними вогниками, а у центрі з’явилися святкові інсталяції та фотозони для різдвяної атмосфери.
Тож лучан просять повідомляти про подібні випадки за номером лінії оперативного реагування “15-80”, або у департамент муніципальної варти: 067 0000 679.
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Нагадаємо, що 16 грудня у сквері біля пам’ятника святому Миколаю – покровителю міста Луцька, поруч із мерією, облаштували новорічно-різдвяну святкову ілюмінацію. Вулиці та проспекти у різних мікрорайонах засяяли новорічними вогниками, а у центрі з’явилися святкові інсталяції та фотозони для різдвяної атмосфери.
Тож лучан просять повідомляти про подібні випадки за номером лінії оперативного реагування “15-80”, або у департамент муніципальної варти: 067 0000 679.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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