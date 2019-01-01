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У Луцьку вандали пошкодили новорічну інсталяцію. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку вандали пошкодили новорічну інсталяцію. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку увечері, 20 грудня, невідомі пошкодили святкову інсталяцію на вулиці Богдана Хмельницького поблизу пам’ятника Святому Миколаю.

Про це інформує пресслужба Луцькради.

Нагадаємо, що 16 грудня у сквері біля пам’ятника святому Миколаю – покровителю міста Луцька, поруч із мерією, облаштували новорічно-різдвяну святкову ілюмінацію. Вулиці та проспекти у різних мікрорайонах засяяли новорічними вогниками, а у центрі з’явилися святкові інсталяції та фотозони для різдвяної атмосфери.

Тож лучан просять повідомляти про подібні випадки за номером лінії оперативного реагування “15-80”, або у департамент муніципальної варти: 067 0000 679.



У Луцьку вандали пошкодили новорічну інсталяцію. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку вандали пошкодили новорічну інсталяцію. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: вандали, Луцьк
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