У Львові обстріляли автобус з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 11:56
У Львові вранці у суботу, 21 грудня, невідомі обстріляли пасажирський автобус 4А на Сихові.
Про це повідомив Назар Радченко на сторінці "Варта 1" у Facebook, передає "ТСН".
За його словами, інцидент стався приблизно о 8-й годині.
"В автобус 4А, який їхав із Сихова до центру проспектом Червоної калини, в якому їхав я на роботу, сидячи біля того самого вікна, в районі гуртожитків був здійснений постріл", - написав чоловік.
У результаті - пробите вікно автобуса, постраждалих немає.
"Вікно ледь все на мене не посипалось. Водій вчасно загальмував, викликали поліцію", - резюмував очевидець.
Згодом в управлінні Нацполіції у Львівській області уточнили, що, попередньо, постріл здійснили з пневматичної зброї.
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Про це повідомив Назар Радченко на сторінці "Варта 1" у Facebook, передає "ТСН".
За його словами, інцидент стався приблизно о 8-й годині.
"В автобус 4А, який їхав із Сихова до центру проспектом Червоної калини, в якому їхав я на роботу, сидячи біля того самого вікна, в районі гуртожитків був здійснений постріл", - написав чоловік.
У результаті - пробите вікно автобуса, постраждалих немає.
"Вікно ледь все на мене не посипалось. Водій вчасно загальмував, викликали поліцію", - резюмував очевидець.
Згодом в управлінні Нацполіції у Львівській області уточнили, що, попередньо, постріл здійснили з пневматичної зброї.
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