У Львові обстріляли автобус з пасажирами. ФОТО





Про це повідомив Назар Радченко на сторінці "Варта 1" у Facebook, передає



За його словами, інцидент стався приблизно о 8-й годині.



"В автобус 4А, який їхав із Сихова до центру проспектом Червоної калини, в якому їхав я на роботу, сидячи біля того самого вікна, в районі гуртожитків був здійснений постріл", - написав чоловік.



У результаті - пробите вікно автобуса, постраждалих немає.



"Вікно ледь все на мене не посипалось. Водій вчасно загальмував, викликали поліцію", - резюмував очевидець.



Згодом в управлінні Нацполіції у Львівській області уточнили, що, попередньо, постріл здійснили з пневматичної зброї.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові вранці у суботу, 21 грудня, невідомі обстріляли пасажирський автобус 4А на Сихові.Про це повідомивна сторінці "Варта 1" у Facebook, передає "ТСН" За його словами, інцидент стався приблизно о 8-й годині."В автобус 4А, який їхав із Сихова до центру проспектом Червоної калини, в якому їхав я на роботу, сидячи біля того самого вікна, в районі гуртожитків був здійснений постріл", - написав чоловік.У результаті - пробите вікно автобуса, постраждалих немає."Вікно ледь все на мене не посипалось. Водій вчасно загальмував, викликали поліцію", - резюмував очевидець.Згодом в управлінні Нацполіції у Львівській області уточнили, що, попередньо, постріл здійснили з пневматичної зброї.

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