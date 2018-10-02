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У Львові обстріляли автобус з пасажирами. ФОТО

У Львові обстріляли автобус з пасажирами. ФОТО
У Львові вранці у суботу, 21 грудня, невідомі обстріляли пасажирський автобус 4А на Сихові.

Про це повідомив Назар Радченко на сторінці "Варта 1" у Facebook, передає "ТСН".

За його словами, інцидент стався приблизно о 8-й годині.

"В автобус 4А, який їхав із Сихова до центру проспектом Червоної калини, в якому їхав я на роботу, сидячи біля того самого вікна, в районі гуртожитків був здійснений постріл", - написав чоловік.

У результаті - пробите вікно автобуса, постраждалих немає.

"Вікно ледь все на мене не посипалось. Водій вчасно загальмував, викликали поліцію", - резюмував очевидець.

Згодом в управлінні Нацполіції у Львівській області уточнили, що, попередньо, постріл здійснили з пневматичної зброї.

У Львові обстріляли автобус з пасажирами. ФОТО
У Львові обстріляли автобус з пасажирами. ФОТО
У Львові обстріляли автобус з пасажирами. ФОТО


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Теги: Львів, автобус, зброя
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