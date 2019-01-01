У Ковелі запрацював онлайн-сервіс розкладу руху автобусів





Про це повідомляє



На цьому сайті можна:



- Вибрати на Карті необхідну зупинку та відразу переглянути таблицю з розкладом руху. Для цього необхідно натиснути на піктограму зупинки та вибрати пункт "Переглянути розклад руху".



- У пункті меню "Розклад руху за зупинками" вибрати необхідну зупинку зі списку та натиснувши на кнопці "відобразити" отримати всю необхідну інформацію.



- Отримати список всіх маршрутів перевезень, контактні дані перевізників, переглянути розклад руху певного маршруту в режимі онлайн або завантажити Excel документ.



- Скориставшись пошуком, ви зможете більш конкретизувати ваш запит. Наприклад, можна вибрати разом чи окремо маршрут та зупинку, вказати час, з якого розпочнеться відображення інформації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сайт "Ковель.транспорт" пропонує гостям міста та ковельчанам, які користуються громадським транспортом загального користування, скористатися онлайн-сервісом перегляду розкладу руху автобусів.Про це повідомляє "Ковельpost" На цьому сайті можна:- Вибрати на Карті необхідну зупинку та відразу переглянути таблицю з розкладом руху. Для цього необхідно натиснути на піктограму зупинки та вибрати пункт "Переглянути розклад руху".- У пункті меню "Розклад руху за зупинками" вибрати необхідну зупинку зі списку та натиснувши на кнопці "відобразити" отримати всю необхідну інформацію.- Отримати список всіх маршрутів перевезень, контактні дані перевізників, переглянути розклад руху певного маршруту в режимі онлайн або завантажити Excel документ.- Скориставшись пошуком, ви зможете більш конкретизувати ваш запит. Наприклад, можна вибрати разом чи окремо маршрут та зупинку, вказати час, з якого розпочнеться відображення інформації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію