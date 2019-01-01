У Ковелі запрацював онлайн-сервіс розкладу руху автобусів
Сьогодні, 12:40
Сайт "Ковель.транспорт" пропонує гостям міста та ковельчанам, які користуються громадським транспортом загального користування, скористатися онлайн-сервісом перегляду розкладу руху автобусів.
Про це повідомляє "Ковельpost".
На цьому сайті можна:
- Вибрати на Карті необхідну зупинку та відразу переглянути таблицю з розкладом руху. Для цього необхідно натиснути на піктограму зупинки та вибрати пункт "Переглянути розклад руху".
- У пункті меню "Розклад руху за зупинками" вибрати необхідну зупинку зі списку та натиснувши на кнопці "відобразити" отримати всю необхідну інформацію.
- Отримати список всіх маршрутів перевезень, контактні дані перевізників, переглянути розклад руху певного маршруту в режимі онлайн або завантажити Excel документ.
- Скориставшись пошуком, ви зможете більш конкретизувати ваш запит. Наприклад, можна вибрати разом чи окремо маршрут та зупинку, вказати час, з якого розпочнеться відображення інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Ковельpost".
На цьому сайті можна:
- Вибрати на Карті необхідну зупинку та відразу переглянути таблицю з розкладом руху. Для цього необхідно натиснути на піктограму зупинки та вибрати пункт "Переглянути розклад руху".
- У пункті меню "Розклад руху за зупинками" вибрати необхідну зупинку зі списку та натиснувши на кнопці "відобразити" отримати всю необхідну інформацію.
- Отримати список всіх маршрутів перевезень, контактні дані перевізників, переглянути розклад руху певного маршруту в режимі онлайн або завантажити Excel документ.
- Скориставшись пошуком, ви зможете більш конкретизувати ваш запит. Наприклад, можна вибрати разом чи окремо маршрут та зупинку, вказати час, з якого розпочнеться відображення інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин виготовляє екологічно чистий посуд
Сьогодні, 12:47
У Ковелі запрацював онлайн-сервіс розкладу руху автобусів
Сьогодні, 12:40
«На Волині не буде жодних схем, пов'язаних із незаконним гральним бізнесом!» – головний прокурор області
Сьогодні, 12:20
Допоможіть хлопчику мати щасливе дитинство: маленькому волинянину потрібна дороговартісна операція
Сьогодні, 12:14
Медіа