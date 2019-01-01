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У Ковелі запрацював онлайн-сервіс розкладу руху автобусів

У Ковелі запрацював онлайн-сервіс розкладу руху автобусів
Сайт "Ковель.транспорт" пропонує гостям міста та ковельчанам, які користуються громадським транспортом загального користування, скористатися онлайн-сервісом перегляду розкладу руху автобусів.

Про це повідомляє "Ковельpost".

На цьому сайті можна:

- Вибрати на Карті необхідну зупинку та відразу переглянути таблицю з розкладом руху. Для цього необхідно натиснути на піктограму зупинки та вибрати пункт "Переглянути розклад руху".

- У пункті меню "Розклад руху за зупинками" вибрати необхідну зупинку зі списку та натиснувши на кнопці "відобразити" отримати всю необхідну інформацію.

- Отримати список всіх маршрутів перевезень, контактні дані перевізників, переглянути розклад руху певного маршруту в режимі онлайн або завантажити Excel документ.

- Скориставшись пошуком, ви зможете більш конкретизувати ваш запит. Наприклад, можна вибрати разом чи окремо маршрут та зупинку, вказати час, з якого розпочнеться відображення інформації.

У Ковелі запрацював онлайн-сервіс розкладу руху автобусів


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Теги: Ковель, онлайн-сервіс, рух розкладу
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