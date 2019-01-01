Заступник головного поліцейського Волині одружився

Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській областіодружився.Звісткою про радісну подію поліцейський поділився на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши зображення рук в обручках.Зауважимо, раніше Сергій Козак публікував світлини з коханою та статус «Заручився». Натомість одруження, ймовірно, відбулося 1 грудня, оскільки Сергій Козак, хоч і опублікував звістку сьогодні, датував її саме 1 грудня.приєднується до численних привітань та бажає новоствореній сім'ї завжди бути міцною, а почуттям - палкими та щирими!