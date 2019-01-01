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Заступник головного поліцейського Волині одружився

Заступник головного поліцейського Волині одружився
Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак одружився.

Звісткою про радісну подію поліцейський поділився на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши зображення рук в обручках.

Зауважимо, раніше Сергій Козак публікував світлини з коханою та статус «Заручився». Натомість одруження, ймовірно, відбулося 1 грудня, оскільки Сергій Козак, хоч і опублікував звістку сьогодні, датував її саме 1 грудня.

Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до численних привітань та бажає новоствореній сім'ї завжди бути міцною, а почуттям - палкими та щирими!


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Теги: одруження, Сергій Козак, поліція, Волинь
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