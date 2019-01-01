Заступник головного поліцейського Волині одружився
Сьогодні, 13:06
Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак одружився.
Звісткою про радісну подію поліцейський поділився на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши зображення рук в обручках.
Зауважимо, раніше Сергій Козак публікував світлини з коханою та статус «Заручився». Натомість одруження, ймовірно, відбулося 1 грудня, оскільки Сергій Козак, хоч і опублікував звістку сьогодні, датував її саме 1 грудня.
Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до численних привітань та бажає новоствореній сім'ї завжди бути міцною, а почуттям - палкими та щирими!
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Звісткою про радісну подію поліцейський поділився на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши зображення рук в обручках.
Зауважимо, раніше Сергій Козак публікував світлини з коханою та статус «Заручився». Натомість одруження, ймовірно, відбулося 1 грудня, оскільки Сергій Козак, хоч і опублікував звістку сьогодні, датував її саме 1 грудня.
Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до численних привітань та бажає новоствореній сім'ї завжди бути міцною, а почуттям - палкими та щирими!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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