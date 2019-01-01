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Вміст алкоголю у 10 разів перевищував норму: у Луцьку ловили п’яного водія. ВІДЕО

Вміст алкоголю у 10 разів перевищував норму: у Луцьку ловили п’яного водія. ВІДЕО
У Луцьку патрульні затримали п’яного водія.

Так, 21 грудня приблизно 6 години ранку, екіпажі патрульної поліції помітили, як автомобіль Mercedes Benz здійснює поворот праворуч з вулиці Ковельської на вулицю Набережну при цьому перетинає подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Екіпаж увімкнув проблискові маячки та спеціальний звуковий сигнал для зупинки транспортного засобу, однак водій ігнорував закону вимогу поліцейських та продовжив рух.

23-річний водій на великій швидкості рухався вулицями Луцька, неодноразово грубо порушуючи правила дорожнього руху, чим наражав себе та інших учасників руху на небезпеку.

Однак, згодом інспектори зупинили авто шляхом блокування. Результат огляду на стан сп’яніння показа 2,07 проміле, що у 10 раз перевищує допустиму норму.

На водія склали відповідні адміністративні матеріали та протокол.


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Теги: п’яний водій, Луцьк
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