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У Луцьку двоє дівчат намагалися пошкодити новорічну інсталяцію. ВІДЕО

У Луцьку двоє дівчат намагалися пошкодити новорічну інсталяцію. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Лесі Українки вночі двоє дівчат намагалися завдати шкоди новорічній інсталяції.

Відео опублікувала у спільноті "Теревені про Луцьк" у Facebook користувачка Viktoria Bond.

"Ось такі вандали! Можливо хто впізнає! Дайте знати сором!", - йдеться у дописі.

На відео видно, як двоє дівчат, проходячи вздовж вулицею, підходять до святкової інсталяції та намагаються її перекинути, вдаривши ногою.

Нагадаємо, також вчора, 20 грудня, увечері невідомі пошкодили святкову інсталяцію на вулиці Богдана Хмельницького поблизу Луцькради.


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Теги: Луцьк, новорічні інсталяції, вандалки
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Коментарі 1
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І це майбутнє України...
От ваші реформи, ростемо бидлоття нації...
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