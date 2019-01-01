У луцького підприємця вилучили понад 300 літрів елітного алкоголю

На Волині вилучили у підприємця елітні алкогольні напої.Так, в рамках перевірки одного із підприємців Луцька встановили факт здійснення господарської діяльності без одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Під час обстеження вищевказаної торгової точки виявили значну партію елітного алкогольного напою, який був ввезений на територію України з порушенням норм митного законодавства.Відтак з незаконного обігу вилучили понад 300 літрів алкоголю без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилучених алкогольних напоїв становить 100 тис. грн.Відносно підприємця склали два адмінпротоколи за ч.1 ст.164 та ч.1 ст.164-5 КУпАП (відповідальність за вищевказані адміністративні правопорушення понад 34 тис. грн з конфіскацією вилучених підакцизних товарів), матеріали адміністративних справ скерували до Луцького міськрайонного суду.