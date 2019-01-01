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У луцького підприємця вилучили понад 300 літрів елітного алкоголю

У луцького підприємця вилучили понад 300 літрів елітного алкоголю
На Волині вилучили у підприємця елітні алкогольні напої.

Так, в рамках перевірки одного із підприємців Луцька встановили факт здійснення господарської діяльності без одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Під час обстеження вищевказаної торгової точки виявили значну партію елітного алкогольного напою, який був ввезений на територію України з порушенням норм митного законодавства.

Відтак з незаконного обігу вилучили понад 300 літрів алкоголю без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилучених алкогольних напоїв становить 100 тис. грн.

Відносно підприємця склали два адмінпротоколи за ч.1 ст.164 та ч.1 ст.164-5 КУпАП (відповідальність за вищевказані адміністративні правопорушення понад 34 тис. грн з конфіскацією вилучених підакцизних товарів), матеріали адміністративних справ скерували до Луцького міськрайонного суду.


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Теги: алкоголь, Луцьк
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