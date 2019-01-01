З рівненського аеропорту планують запустити рейси до Польщі





Підсумовуючи 100 днів роботи на посаді голови ОДА, Віталій Коваль поділився виданню



Так, голова ОДА переконаний, що летовище однозначно має функціонувати, оскільки наявність діючого міжнародного аеропорту завжди піднімає вартість території. Усі об’єкти, промислові потужності, транспортна, туристична інфраструктура підвищуються в ціні щонайменше на 30%.



«На Маріупольському форумі, коли представляли регіон, перше запитання інвесторів було, чи є у нас діючий аеропорт. Вважається, що інвестицію у розвиток території не варто робити, якщо немає діючого аеропорту в радіусі 100 км. До речі, представники рівненського ІТ-кластеру під час нашої зустрічі в першу чергу просили про аеропорт. Адже це дає доступ до замовлень, міграційного трудового ресурсу. Тобто наші ІТ-спеціалісти, які працюють в інших країнах, зможуть прилітати у Рівне, деякий час працювати тут, зможуть подорожувати», - розповідає Віталій Коваль.

Він переконаний, що насамперед на летовищі важлива безпека: світлосигнальна апаратура, забезпечення системи супроводження автоматичного зльоту-посадки і безпечна смуга, яка має бути розширена, а взимку - оброблена відповідними засобами від обмерзання. Мінімум, який має бути – це система, яка запускає двигун літака, асенізаційна та водозаправна машини, світлосигналізація, щоб посадити літак за несприятливих погодних умов.



«Маючи на початок усе це, аеропорт стає цікавим авіаперевізникам. Наша делегація була в Люблінському аеропорту, мій заступник був у Вроцлавському. Ми спілкувалися з представниками авіакомпаній «Мотор Січ», «Аеросвіт», Wizzair, Sky Up, Ryanair. Від них ми отримали чіткі вимоги, що потрібно, аби ці компанії були у нашому аеропорту. З переліку бачимо, що можемо зробити, на що будемо просити допомоги у держави», - зазначає голова ОДА.

Він додає, що жоден тиждень в Рівненській ОДА не минає, щоб не працювала робоча група по аеропорту, щоб не приїжджали до нас спеціалісти Украероруху, контакти відбуваються постійно.



У найближчих планах – навесні повернути чартерні програми до Єгипту і Туреччини, а також запустити хоча б один регулярний рейс або у Вроцлав, або у Варшаву. Також є наміри щодо напрямку Рівне-Одеса. На сьогодні такий запит мають білоруси, які складають 40% авіапасажирів і при опитуванні висловили бажання літати в Одесу. Також з литовською компанією є попередня домовленість про можливість оренди техніки для аеропорту.



«Так, «пацієнт» скоріше мертвий, ніж живий, але його треба підтримувати. І перше – це впевненість у тому, що це нам треба, а друге – щоденна робота», - підсумовує Віталій Коваль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З наступного року голова Рівненської ОДА з летовища планує запустити авіарейси до Польщі.Підсумовуючи 100 днів роботи на посаді голови ОДА, Віталій Коваль поділився виданню «Рівне вечірнє» планами відновлення роботи аеропорту Рівного.Так, голова ОДА переконаний, що летовище однозначно має функціонувати, оскільки наявність діючого міжнародного аеропорту завжди піднімає вартість території. Усі об’єкти, промислові потужності, транспортна, туристична інфраструктура підвищуються в ціні щонайменше на 30%.«На Маріупольському форумі, коли представляли регіон, перше запитання інвесторів було, чи є у нас діючий аеропорт. Вважається, що інвестицію у розвиток території не варто робити, якщо немає діючого аеропорту в радіусі 100 км. До речі, представники рівненського ІТ-кластеру під час нашої зустрічі в першу чергу просили про аеропорт. Адже це дає доступ до замовлень, міграційного трудового ресурсу. Тобто наші ІТ-спеціалісти, які працюють в інших країнах, зможуть прилітати у Рівне, деякий час працювати тут, зможуть подорожувати», - розповідає Віталій Коваль.Він переконаний, що насамперед на летовищі важлива безпека: світлосигнальна апаратура, забезпечення системи супроводження автоматичного зльоту-посадки і безпечна смуга, яка має бути розширена, а взимку - оброблена відповідними засобами від обмерзання. Мінімум, який має бути – це система, яка запускає двигун літака, асенізаційна та водозаправна машини, світлосигналізація, щоб посадити літак за несприятливих погодних умов.«Маючи на початок усе це, аеропорт стає цікавим авіаперевізникам. Наша делегація була в Люблінському аеропорту, мій заступник був у Вроцлавському. Ми спілкувалися з представниками авіакомпаній «Мотор Січ», «Аеросвіт», Wizzair, Sky Up, Ryanair. Від них ми отримали чіткі вимоги, що потрібно, аби ці компанії були у нашому аеропорту. З переліку бачимо, що можемо зробити, на що будемо просити допомоги у держави», - зазначає голова ОДА.Він додає, що жоден тиждень в Рівненській ОДА не минає, щоб не працювала робоча група по аеропорту, щоб не приїжджали до нас спеціалісти Украероруху, контакти відбуваються постійно.У найближчих планах – навесні повернути чартерні програми до Єгипту і Туреччини, а також запустити хоча б один регулярний рейс або у Вроцлав, або у Варшаву. Також є наміри щодо напрямку Рівне-Одеса. На сьогодні такий запит мають білоруси, які складають 40% авіапасажирів і при опитуванні висловили бажання літати в Одесу. Також з литовською компанією є попередня домовленість про можливість оренди техніки для аеропорту.«Так, «пацієнт» скоріше мертвий, ніж живий, але його треба підтримувати. І перше – це впевненість у тому, що це нам треба, а друге – щоденна робота», - підсумовує Віталій Коваль.

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