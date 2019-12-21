Волинська школа відзначила 60-річчя. ФОТО





Від самого ранку у школі працювали локації із майстер-класами, де учні та вчителі мали змогу навчитися новому та цікавому, - пише



На ювілейний день народження до школи завітало чимало гостей – колишній директор та педагоги, випускники усіх поколінь, учні, які нині навчаються у закладі, начальниця управління освіти Ольга Лакиш, її заступниця Наталія Тарасенко та перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський.



Він вручив директорці школи Таїсі Сачук сертифікат на 10 000 гривень та нагородив працівників закладу подяками міського голови.



«Я гордий тим, що маю честь вітати ваш великий колектив загальноосвітньої школи №4. 60 років промайнули непомітно і ваш заклад з кожним роком ставав все кращим. Я сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зробимо все для того, щоб школа процвітала. Бажаю вам здоров’я, щастя та миру», – наголосив Андрій Сторонський.



До слова, у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 ім. Т. Г. Шевченка нині навчається понад 500 учнів та працює 44 педагоги. Начальниця управління освіти Ольга Лакиш привітала їх усіх зі святом та подякувала за плідну працю. Символічно, що вона є випускницею саме цієї школи.



«Пройдений величезний шлях. 60 років – вік мудрості. Я бачу величезний рух вашої школи. Це величезна праця кожного вчителя, учнів, їхніх батьків та техперсоналу школи. Цей заклад змінився, став успішним. Тому у бюджеті на прийдешній рік ми обов’язково закладемо кошти і придбаємо щось для школи, аби віздначити ваш ювілей», – зазначила Ольга Лакиш.



Наприкінці Ольга Лакиш нагородила працівників школи почесними грамотами управління освіти. Учні підготували цікаву концертну програму. Свято було наповнене радістю, теплом та любов’ю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 імені Т.Г. Шевченка виповнилося 60 років. Свій день народження навчальний заклад відзначив весело, гучно та цікаво.Від самого ранку у школі працювали локації із майстер-класами, де учні та вчителі мали змогу навчитися новому та цікавому, - пише "Нововолинськ.com.ua". На ювілейний день народження до школи завітало чимало гостей – колишній директор та педагоги, випускники усіх поколінь, учні, які нині навчаються у закладі, начальниця управління освіти, її заступницята перший заступник міського голови, секретар радиВін вручив директорці школисертифікат на 10 000 гривень та нагородив працівників закладу подяками міського голови.«Я гордий тим, що маю честь вітати ваш великий колектив загальноосвітньої школи №4. 60 років промайнули непомітно і ваш заклад з кожним роком ставав все кращим. Я сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зробимо все для того, щоб школа процвітала. Бажаю вам здоров’я, щастя та миру», – наголосив Андрій Сторонський.До слова, у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 ім. Т. Г. Шевченка нині навчається понад 500 учнів та працює 44 педагоги. Начальниця управління освіти Ольга Лакиш привітала їх усіх зі святом та подякувала за плідну працю. Символічно, що вона є випускницею саме цієї школи.«Пройдений величезний шлях. 60 років – вік мудрості. Я бачу величезний рух вашої школи. Це величезна праця кожного вчителя, учнів, їхніх батьків та техперсоналу школи. Цей заклад змінився, став успішним. Тому у бюджеті на прийдешній рік ми обов’язково закладемо кошти і придбаємо щось для школи, аби віздначити ваш ювілей», – зазначила Ольга Лакиш.Наприкінці Ольга Лакиш нагородила працівників школи почесними грамотами управління освіти. Учні підготували цікаву концертну програму. Свято було наповнене радістю, теплом та любов’ю.

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