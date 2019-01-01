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На Волині зіткнулися три автомобілі

На Волині зіткнулися три автомобілі
У селі Дерно, що у Ківерцівському районі, сталася аварія за участю трьох автівок.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

За їхніми словами, на трасі Луцьк-Рівне, у селі Дерно, зіткнулися три буси. Аварія трапилася близько 19 години, 20 грудня. Авто зазнали механічних ушкоджень.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.

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Теги: авто, аварія, Дерно
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