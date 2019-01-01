На Волині зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 16:00
У селі Дерно, що у Ківерцівському районі, сталася аварія за участю трьох автівок.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
За їхніми словами, на трасі Луцьк-Рівне, у селі Дерно, зіткнулися три буси. Аварія трапилася близько 19 години, 20 грудня. Авто зазнали механічних ушкоджень.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.
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Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
За їхніми словами, на трасі Луцьк-Рівне, у селі Дерно, зіткнулися три буси. Аварія трапилася близько 19 години, 20 грудня. Авто зазнали механічних ушкоджень.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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