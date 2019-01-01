На Волині зіткнулися три автомобілі





Про це



За їхніми словами, на трасі Луцьк-Рівне, у селі Дерно, зіткнулися три буси. Аварія трапилася близько 19 години, 20 грудня. Авто зазнали механічних ушкоджень.



На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно, що у Ківерцівському районі, сталася аварія за участю трьох автівок.Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.За їхніми словами, на трасі Луцьк-Рівне, у селі Дерно, зіткнулися три буси. Аварія трапилася близько 19 години, 20 грудня. Авто зазнали механічних ушкоджень.На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала поліція.

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