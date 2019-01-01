Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у неділю буде хмарно. Вночі дощ, вдень невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 4-9º тепла.
У Луцьку також буде хмарно. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 6-8º тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 4-9º тепла.
У Луцьку також буде хмарно. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 6-8º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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