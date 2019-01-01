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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 грудня
У Волинській області у неділю буде хмарно. Вночі дощ, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 4-9º тепла.

У Луцьку також буде хмарно. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 6-8º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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