На Волині підприємсто відбирає у селян пів сотні гектарів пасовища. ВІДЕО





Тут, каже місцевий житель Олександр Горбач, люди випасають худобу, - про це йдеться у



Чоловік разом із односельчанами прийшов на сесію Колківської селищної ради, аби відстояти землі, на яких вони випасають худобу.



На цій землі жителі села Острови випасають худобу.



"Пам’ятаю, як пасла гуси ще малою на цій землі. Все село виганяє корови сюди", - розповіла жителька села Острови Любов Горбач.



Засаджують землі і вирощують худобу - це способи заробітку у цьому селі, каже місцевий Сергій Горбач. Незабаром, говорить чоловік, люди можуть втратити це пасовище. 46 гектарів землі передали в оренду сільгосппідприємству.



"В нас за рахунок худоби село живе. Тому, що здають молоко. Якщо вони зорять цю площу, то прийдеться для нас, для населення, всю худобу збути, бо не буде де її пасти", - каже житель села Острови Сергій Горбач.



Учора ці землі почали переорювати.



"Тільки почав трактор орати, то люди почали перекривати поле. Тут випасаються корови, вівці, кури, свині індики", - розповів житель села Острови Олександр Марчук.



"Вони можуть і вночі орати. Оце "Баффало". І вночі орять. Розбили нам дорогу", - каже житель села Острови Олександр Горбач.



Альтернативного пасовиська неподалік села не лишилось, розповідає Олександр Горбач. Аби відстояти ці землі, люди прийшли на сесію Колківської селищної ради.



"Ми хочемо добитися аби вони залишили нам цей випас в загальне користування. Видно вони таємно проголосували були тоді", - зазначив житель села Острови Олександр Горбач.



"Я особисто не давав вказівки ніякої. Є тут староста", - заявив Колківський селищний голова Олександр Палінкевич.



"Виділили в оренду 40 гектарів землі ТОВ "Баффало". Звернулос Товариство на сесію в Колківську селищну раду для виділення землі с/г користування. Ми мотивували це тим, що земля не повинна стояти. А це землі якого призначення? - Це випаси", - зауважив в.о. старости села Острови Анатолій Кошнірчук.



"Ця земля державної власності. Землі запасу та резерву. Є рішення селищної ради. На 46 гектарів. Дві ділянки: одна 40 інша 6. Ніхто самозахватом не займається. Ми користуємся землею, яку ми взяли в оренду. Цю оренду зараз зупинимо. Ми займаємося с/г виробництвом, то планували використовувати цю землю. Це пасовище. Можливо, ми відмовимося", - пояснив ситуацію виконавчий директор сільськогосподарського ТОВ «Баффало» Руслан Паш'ян.



Вислухавши людей, депутати прийняли рішення.



"Сесія відмінила рішення, яке було прийняте 23-го жовтня про надання дозволу на оренду ТОВ "Баффало", - резюмував в.о. старости села Анатолій Кошнірчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Острови, що в Колківській ОТГ, селяни не погоджуються зі здачею в оренду майже пів сотні гектарів землі одному із сільгосппідприємств.Тут, каже місцевий житель Олександр Горбач, люди випасають худобу, - про це йдеться у сюжеті Суспільного. Чоловік разом із односельчанами прийшов на сесію Колківської селищної ради, аби відстояти землі, на яких вони випасають худобу.На цій землі жителі села Острови випасають худобу."Пам’ятаю, як пасла гуси ще малою на цій землі. Все село виганяє корови сюди", - розповіла жителька села ОстровиЗасаджують землі і вирощують худобу - це способи заробітку у цьому селі, каже місцевий. Незабаром, говорить чоловік, люди можуть втратити це пасовище. 46 гектарів землі передали в оренду сільгосппідприємству."В нас за рахунок худоби село живе. Тому, що здають молоко. Якщо вони зорять цю площу, то прийдеться для нас, для населення, всю худобу збути, бо не буде де її пасти", - каже житель села Острови Сергій Горбач.Учора ці землі почали переорювати."Тільки почав трактор орати, то люди почали перекривати поле. Тут випасаються корови, вівці, кури, свині індики", - розповів житель села Острови"Вони можуть і вночі орати. Оце "Баффало". І вночі орять. Розбили нам дорогу", - каже житель села Острови Олександр Горбач.Альтернативного пасовиська неподалік села не лишилось, розповідає Олександр Горбач. Аби відстояти ці землі, люди прийшли на сесію Колківської селищної ради."Ми хочемо добитися аби вони залишили нам цей випас в загальне користування. Видно вони таємно проголосували були тоді", - зазначив житель села Острови Олександр Горбач."Я особисто не давав вказівки ніякої. Є тут староста", - заявив Колківський селищний голова"Виділили в оренду 40 гектарів землі ТОВ "Баффало". Звернулос Товариство на сесію в Колківську селищну раду для виділення землі с/г користування. Ми мотивували це тим, що земля не повинна стояти. А це землі якого призначення? - Це випаси", - зауважив в.о. старости села Острови"Ця земля державної власності. Землі запасу та резерву. Є рішення селищної ради. На 46 гектарів. Дві ділянки: одна 40 інша 6. Ніхто самозахватом не займається. Ми користуємся землею, яку ми взяли в оренду. Цю оренду зараз зупинимо. Ми займаємося с/г виробництвом, то планували використовувати цю землю. Це пасовище. Можливо, ми відмовимося", - пояснив ситуацію виконавчий директор сільськогосподарського ТОВ «Баффало»Вислухавши людей, депутати прийняли рішення."Сесія відмінила рішення, яке було прийняте 23-го жовтня про надання дозволу на оренду ТОВ "Баффало", - резюмував в.о. старости села Анатолій Кошнірчук.

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