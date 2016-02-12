вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу

Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу
Відійшов у вічність тренер з легкої атлетики кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету Морозюк Олексій Сергійович.

Про це йдеться на сайті університету.

"Ректор та колектив Луцького НТУ висловлюють щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати. Схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять...", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство Волиньpost висловлює щирі співчуття рідним та близьким тренера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцький виш, тренер, помер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заробітчани-іноземці: представники яких країн і на яких посадах працюють на Волині
Сьогодні, 18:13
На Волині підприємсто відбирає у селян пів сотні гектарів пасовища. ВІДЕО
Сьогодні, 17:33
Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу
Сьогодні, 17:10
На Волині невідомі зрубали пів тисячі ялинок та сосен
Сьогодні, 16:43
З ігрових закладів поліція вилучила обладнання на понад 51 мільйон
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
Перестало битися серце відомого волинського тренера з карате Перестало битися серце відомого волинського тренера з карате
12 лютий, 2016, 14:46
Співак з Луцька MONATIK став тренером «Голосу країни-10» Співак з Луцька MONATIK став тренером «Голосу країни-10»
18 грудень, 17:25
Помер професор луцького вишу Помер професор луцького вишу
06 грудень, 11:38
Луцький тренер готуватиме команду «Мотор» до Ліги чемпіонів Луцький тренер готуватиме команду «Мотор» до Ліги чемпіонів
17 листопад, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заробітчани-іноземці: представники яких країн і на яких посадах працюють на Волині
Сьогодні, 18:13
 0
На Волині підприємсто відбирає у селян пів сотні гектарів пасовища. ВІДЕО
Сьогодні, 17:33
 0
Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині невідомі зрубали пів тисячі ялинок та сосен
Сьогодні, 16:43
 0
З ігрових закладів поліція вилучила обладнання на понад 51 мільйон
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8