Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу

Морозюк Олексій Сергійович.



Про це йдеться



"Ректор та колектив Луцького НТУ висловлюють щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати. Схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять...", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство Волиньpost висловлює щирі співчуття рідним та близьким тренера.



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