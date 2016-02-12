Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу
Сьогодні, 17:10
Відійшов у вічність тренер з легкої атлетики кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету Морозюк Олексій Сергійович.
Про це йдеться на сайті університету.
"Ректор та колектив Луцького НТУ висловлюють щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати. Схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять...", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство Волиньpost висловлює щирі співчуття рідним та близьким тренера.
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Про це йдеться на сайті університету.
"Ректор та колектив Луцького НТУ висловлюють щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати. Схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять...", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство Волиньpost висловлює щирі співчуття рідним та близьким тренера.
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