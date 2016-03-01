Сину заступниці директора волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування
Сьогодні, 20:46
Син заступниці директорки з господарської роботи Волинського краєзнавчого музею Млинарської Лариси Андріївни, 13 грудня 2019 в зоні проведення ООС (Донецька область) отримав мінно-вибухові травми.
Про це повідомляє Волинський краєзнавчий музей на сторінці у Facebook.
Через поранення військовому довелося ампутувати кисть лівої руки. Для проведення лікування, подальшої реабілітації та протезування необхідні значні кошти.
Млинарський Андрій, 1989 р.н. , житель міста Луцька – учасник бойових дій з червня 2014 року по серпень 2017 року. Пішов на фронт добровольцем, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне та ін. Після звільнення з Нацгвардії (в/ч 3057) активно займався волонтерською діяльністю в зоні ООС.
Допомогти військовому можна за реквізитами:
Одержувач – Млинарська Л.А.
Рахунок – 26200881106409
IBAN– UA853052990000026200881106409
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна.
ЄДРПОУ одержувача 2534817187
Призначення платежу – Млинарська Лариса Андріївна, ІПН: 2534817187
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Про це повідомляє Волинський краєзнавчий музей на сторінці у Facebook.
Через поранення військовому довелося ампутувати кисть лівої руки. Для проведення лікування, подальшої реабілітації та протезування необхідні значні кошти.
Млинарський Андрій, 1989 р.н. , житель міста Луцька – учасник бойових дій з червня 2014 року по серпень 2017 року. Пішов на фронт добровольцем, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне та ін. Після звільнення з Нацгвардії (в/ч 3057) активно займався волонтерською діяльністю в зоні ООС.
Допомогти військовому можна за реквізитами:
Одержувач – Млинарська Л.А.
Рахунок – 26200881106409
IBAN– UA853052990000026200881106409
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна.
ЄДРПОУ одержувача 2534817187
Призначення платежу – Млинарська Лариса Андріївна, ІПН: 2534817187
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Він не військовик, а волонтер.
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