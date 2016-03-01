вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування

Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування
Син заступниці директорки з господарської роботи Волинського краєзнавчого музею Млинарської Лариси Андріївни, 13 грудня 2019 в зоні проведення ООС (Донецька область) отримав мінно-вибухові травми.

Про це повідомляє Волинський краєзнавчий музей на сторінці у Facebook.

Через поранення військовому довелося ампутувати кисть лівої руки. Для проведення лікування, подальшої реабілітації та протезування необхідні значні кошти.

Млинарський Андрій, 1989 р.н. , житель міста Луцька – учасник бойових дій з червня 2014 року по серпень 2017 року. Пішов на фронт добровольцем, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне та ін. Після звільнення з Нацгвардії (в/ч 3057) активно займався волонтерською діяльністю в зоні ООС.

Допомогти військовому можна за реквізитами:

Одержувач – Млинарська Л.А.
Рахунок – 26200881106409
IBAN– UA853052990000026200881106409
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна.
ЄДРПОУ одержувача 2534817187
Призначення платежу – Млинарська Лариса Андріївна, ІПН: 2534817187
Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування
Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування
Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування
Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцький військовий, допомога, протези
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, чому в бюджеті Луцька потрібні кошти на стратегію міста
Сьогодні, 21:05
Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування
Сьогодні, 20:46
У Польщі роботодавець побив українця, бо той не хотів працювати «на чорно»
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
«Тримаємо руку на пульсі ринку праці», – директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. ІНТЕРВ'Ю
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Військовий під обстрілами збирав пластикові кришечки. ФОТО Військовий під обстрілами збирав пластикові кришечки. ФОТО
01 березень, 2016, 12:57
У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості
Сьогодні, 12:58
Допоможіть хлопчику мати щасливе дитинство: маленькому волинянину потрібна дороговартісна операція Допоможіть хлопчику мати щасливе дитинство: маленькому волинянину потрібна дороговартісна операція
Сьогодні, 12:14
У Підгайцівській ОТГ дарували гостинці одиноким пенсіонерам У Підгайцівській ОТГ дарували гостинці одиноким пенсіонерам
20 грудень, 03:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, чому в бюджеті Луцька потрібні кошти на стратегію міста
Сьогодні, 21:05
 0
Сину заступниці волинського краєзнавчого музею, який отримав поранення в ООС, необхідні кошти на лікування
Сьогодні, 20:46
 0
У Польщі роботодавець побив українця, бо той не хотів працювати «на чорно»
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
«Тримаємо руку на пульсі ринку праці», – директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. ІНТЕРВ'Ю
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8