Розповіли, чому в бюджеті Луцька потрібні кошти на стратегію міста





У цьому переконаний політолог Михайло Наход, який разом із командою Громадянського Руху «СВІДОМІ» пропонує передбачити кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька, -



«На жаль, Луцьк поки не має стратегії. Намагання її розробити та затвердити впродовж останніх 5-ти років були. В минулому році міська влада зробила чергову спробу перезапустити розробку стратегії. У результаті в січні цього року були затверджені Стратегічні цілі розвитку Луцька до 2030 року. Вони на 70 відсотків складаються з пропозицій, розроблених нашою командою, а подані нашим засновником – депутатом Андрієм Покровським»,– написав політолог у мережі Facebook.



Також додав, що наступним кроком має бути повноцінна розробка стратегії на основі цих цілей із залученням різних категорій лучан та експертів.



«Проаналізувавши проєкт бюджету міста, ми не знайшли там коштів на розробку стратегії. На жаль, безкоштовно підготувати якісну стратегію неможливо. Тому наша команда серед ряду пропозицій до бюджету міста на 2020-й рік пропонує передбачити кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька. Це дозволить розпочати реальну підготовку цього важливого документа та залучити грантові кошти на ці потреби», – додав Михайло Наход.



Також він сподівається, що міська рада дослухається до пропозицій, тому що місто, яке має розроблену та затверджену стратегію, має серйозні переваги у залученні інвесторів для створення нових робочих місць, порівняно з містами, які стратегії не мають.



«А нашому місту робочі місця з достойною заробітною платою та додаткові надходження до бюджету дуже потрібні», – підсумував політолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стратегія міста – це чіткі орієнтири для будь-якої влади на роки та десятиліття, а також сигнал для інвесторів щодо пріоритетів розвитку та можливого інвестування коштів у створення бізнесу в конкретній громаді.У цьому переконаний політолог, який разом із командою Громадянського Руху «СВІДОМІ» пропонує передбачити кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька, - пише ІА Конкурент.«На жаль, Луцьк поки не має стратегії. Намагання її розробити та затвердити впродовж останніх 5-ти років були. В минулому році міська влада зробила чергову спробу перезапустити розробку стратегії. У результаті в січні цього року були затверджені Стратегічні цілі розвитку Луцька до 2030 року. Вони на 70 відсотків складаються з пропозицій, розроблених нашою командою, а подані нашим засновником – депутатом Андрієм Покровським»,– написав політолог у мережі Facebook.Також додав, що наступним кроком має бути повноцінна розробка стратегії на основі цих цілей із залученням різних категорій лучан та експертів.«Проаналізувавши проєкт бюджету міста, ми не знайшли там коштів на розробку стратегії. На жаль, безкоштовно підготувати якісну стратегію неможливо. Тому наша команда серед ряду пропозицій до бюджету міста на 2020-й рік пропонує передбачити кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька. Це дозволить розпочати реальну підготовку цього важливого документа та залучити грантові кошти на ці потреби», – додав Михайло Наход.Також він сподівається, що міська рада дослухається до пропозицій, тому що місто, яке має розроблену та затверджену стратегію, має серйозні переваги у залученні інвесторів для створення нових робочих місць, порівняно з містами, які стратегії не мають.«А нашому місту робочі місця з достойною заробітною платою та додаткові надходження до бюджету дуже потрібні», – підсумував політолог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію