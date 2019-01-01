Волинські виробники частували лучан делікатесами. ФОТО





Як розповіла керівниця проєктів ВОГО «Фонд місцевого розвитку» Ельвіра Яцута, минулоріч, теж напередодні новорічних свят, у Луцьку відбувся ярмарок унікальних сирів від виробників із Рівненщини та Волині, -







«Сьогоднішній ярмарок – це продовження попередніх проєктів, над якими ми працювали протягом трьох років, зокрема у сфері ягідництва, садівництва чи сироваріння. Цього року ми також почали працювати у сфері агротуризму, тому що станом на сьогодні маємо велику кількість виробників, більшість із яких беруть участь у ярмарку. Ще є багато локацій і громад, які готові приймати в себе туристів, і не лише з Волинської області чи України загалом, а й із закордону», – сказала Ельвіра Яцута.



Як вона розповіла, в рамках цьогорічного проєкту співпраця налагодилася з Цуманською, Голобською та Торчинською громадами.



«Для них ми розробляємо спеціальні маршрути, необхідні для того, аби туристи могли приїжджати й оцінювати те, чим багата наша волинська земля. Наприклад, для Торчинської ОТГ ми розробили «Равлик де тур» – це маршрут на равликову ферму. Якраз сьогодні можна ознайомитися з її продукцією, продегустувати равликів», – зазначила Ельвіра Яцута.



Та додала, що, наприклад, Цуманська ОТГ пропонує «лісову» продукцію, зокрема джеми, соки, консервовані гриби, а Голобська громада – вино, сири, меди.



«Наші громади, справді, мають дуже багато речей, якими можуть привабити. І дуже хотілося б їх навчити, як правильно працювати і як правильно про себе розповідати. Зараз ми можемо представити все це на ярмарку, але набагато важливіше, аби відвідувачі приїжджали до них і лишали гроші на їхній території», – розповіла координаторка проєкту.



Вона додала, що цьогорічний ярмарок – фінальний захід у рамках проєкту, покликаний продемонструвати, що на Волині є якісні та, що головне, конкурентоспроможні продукти.



Окрім напрацювання маршрутів до громад, котрі проходитимуть через Луцьк, зараз тривають переговори з польськими партнерами щодо організації перших туристичних груп, які відвідають, до прикладу, Голобську ОТГ, котра відзначатиме 6 травня день громади.



Також вона пригадала, що минулого року на території громади влаштовували фестиваль весільних обрядів, який планують повторити восени 2020 року.



«На території Торчинської ОТГ ми маємо фермерське господарство, де вирощуємо равликів. Із весни наступного року за попередньою домовленістю туристи зможуть відвідувати нашу ферму – влаштовуватимемо екскурсії для дорослих, а також дегустацію равликів», – розповіла представниця Organic Escargo Людмила.



Торчинська громада, окрім равликів, презентувала на ярмарку імбирне печиво, чашки та мило ручної роботи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Крафтові сири, ароматні копченості, м’яса, імбирне печиво, меди, хліб, спечений без дріжджів, соки, джеми з лісових ягід і навіть равлики – все це мають нагоду скуштувати та придбати лучани на святковому ярмарку від волинських виробників, який триває в суботу, 21 грудня, у Палаці учнівської молоді.Як розповіла керівниця проєктів ВОГО «Фонд місцевого розвитку», минулоріч, теж напередодні новорічних свят, у Луцьку відбувся ярмарок унікальних сирів від виробників із Рівненщини та Волині, - пише ІА Волинські новини.«Сьогоднішній ярмарок – це продовження попередніх проєктів, над якими ми працювали протягом трьох років, зокрема у сфері ягідництва, садівництва чи сироваріння. Цього року ми також почали працювати у сфері агротуризму, тому що станом на сьогодні маємо велику кількість виробників, більшість із яких беруть участь у ярмарку. Ще є багато локацій і громад, які готові приймати в себе туристів, і не лише з Волинської області чи України загалом, а й із закордону», – сказала Ельвіра Яцута.Як вона розповіла, в рамках цьогорічного проєкту співпраця налагодилася з Цуманською, Голобською та Торчинською громадами.«Для них ми розробляємо спеціальні маршрути, необхідні для того, аби туристи могли приїжджати й оцінювати те, чим багата наша волинська земля. Наприклад, для Торчинської ОТГ ми розробили «Равлик де тур» – це маршрут на равликову ферму. Якраз сьогодні можна ознайомитися з її продукцією, продегустувати равликів», – зазначила Ельвіра Яцута.Та додала, що, наприклад, Цуманська ОТГ пропонує «лісову» продукцію, зокрема джеми, соки, консервовані гриби, а Голобська громада – вино, сири, меди.«Наші громади, справді, мають дуже багато речей, якими можуть привабити. І дуже хотілося б їх навчити, як правильно працювати і як правильно про себе розповідати. Зараз ми можемо представити все це на ярмарку, але набагато важливіше, аби відвідувачі приїжджали до них і лишали гроші на їхній території», – розповіла координаторка проєкту.Вона додала, що цьогорічний ярмарок – фінальний захід у рамках проєкту, покликаний продемонструвати, що на Волині є якісні та, що головне, конкурентоспроможні продукти.Окрім напрацювання маршрутів до громад, котрі проходитимуть через Луцьк, зараз тривають переговори з польськими партнерами щодо організації перших туристичних груп, які відвідають, до прикладу, Голобську ОТГ, котра відзначатиме 6 травня день громади.Також вона пригадала, що минулого року на території громади влаштовували фестиваль весільних обрядів, який планують повторити восени 2020 року.«На території Торчинської ОТГ ми маємо фермерське господарство, де вирощуємо равликів. Із весни наступного року за попередньою домовленістю туристи зможуть відвідувати нашу ферму – влаштовуватимемо екскурсії для дорослих, а також дегустацію равликів», – розповіла представниця Organic Escargo Людмила.Торчинська громада, окрім равликів, презентувала на ярмарку імбирне печиво, чашки та мило ручної роботи.

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