У Володимирі-Волинському завершують ремонт стадіону





За 12 років покриття зносилося і стало травмонебезпечним, -



Старе покриття зняли і вклали повністю нове, засипавши гумовою крихтою. Вартують роботи 650 тисяч гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Наступного року планують відремонтувати ще один майданчик меншої площі, який прилягає до цього, розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.



Як розповів начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, на місті майданчика колись був смітник. У 2004 році зібралася ініціативна група любителів футболу і територію розчистили.



"Потім у 2005 році у нашій державі розпочалася програма будівництва ігрових майданчиків із синтетичним покриттям. У 2005 році нам було спрезентовано менший майданчик, а у 2007 році більший, обидва біля стадіону", – сказав Петрук.



У 2017 році на майданчику, де зараз ведуться роботи, провели поточний ремонт. Проте за три роки, розповідає начальник управління, стало зрозуміло, що покриття зносилося і потребує заміни, адже стало травмонебезпечним.



Нове покриття має довгий ворс, у який засипається спочатку пісок, а потім гумова крихта. Як розповідають, таке покриття експлуатуватиметься порівняно довше.



"Сама ця крихта вічна, тільки вона може до підошви клеїтися і таким чином виноситися, вітром теж. Тому треба підсипати крихту раз чи два в рік, піднімати ворс самої трави, щоб він був більш функціональним".











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го грудня тривали роботи на футбольному майданчику, що на стадіоні «Олімп» у Володимирі-Волинському. Цей майданчик – один з перших спортивних майдачиків зі штучним покриттям у місті, створили його у ще 2007 році.За 12 років покриття зносилося і стало травмонебезпечним, - повіомляє БУГ.Старе покриття зняли і вклали повністю нове, засипавши гумовою крихтою. Вартують роботи 650 тисяч гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Наступного року планують відремонтувати ще один майданчик меншої площі, який прилягає до цього, розповів перший заступник міського головиЯк розповів начальник управління освіти, молоді і спорту, на місті майданчика колись був смітник. У 2004 році зібралася ініціативна група любителів футболу і територію розчистили."Потім у 2005 році у нашій державі розпочалася програма будівництва ігрових майданчиків із синтетичним покриттям. У 2005 році нам було спрезентовано менший майданчик, а у 2007 році більший, обидва біля стадіону", – сказав Петрук.У 2017 році на майданчику, де зараз ведуться роботи, провели поточний ремонт. Проте за три роки, розповідає начальник управління, стало зрозуміло, що покриття зносилося і потребує заміни, адже стало травмонебезпечним.Нове покриття має довгий ворс, у який засипається спочатку пісок, а потім гумова крихта. Як розповідають, таке покриття експлуатуватиметься порівняно довше."Сама ця крихта вічна, тільки вона може до підошви клеїтися і таким чином виноситися, вітром теж. Тому треба підсипати крихту раз чи два в рік, піднімати ворс самої трави, щоб він був більш функціональним".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію