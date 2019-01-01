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Волинянка написала найкращу наукову роботу з літератури

Волинянка написала найкращу наукову роботу з літератури
Діана Коханець, учениця Боратинської школи, посіла перше місце у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Цьогоріч перший тур престижного наукового змагання відбувся на базі Княгининівської школи. Юні науковці представляли свої дослідження в галузі природничих, математичних, суспільних та гуманітарних дисциплін, - пишуть на сайті Боратинської громади.

Незважаючи на те, що Діана виявилася наймолодшою учасницею конкурсу, робота восьмикласниці «Берестецька битва та її ватажки у фольклорі та давній літературі» стала найкращою у секції «Українська література». Тепер разом з науковим керівником Наталією Черняк дівчина готуватиметься до обласного етапу конкурсу.

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Теги: боратин, отг, школа, ман
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