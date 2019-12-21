Вчені розшифрували чотири найдавніших рецепти в історії





Три найдавніші таблички датуються Старовавилонським періодом, близько 1730 до н.е., четвертим — неовавилонським періодом, тобто на тисячу років пізніше, -



На кожній табличці є кілька рецептів. Одна з трьох найстаріших перераховує колекцію з 25 рагу, в основному записані інгредієнти з короткими інструкціями з приготування їжі. Дві інших таблички більш докладні. Кожна з цих табличок протягом тисячоліть страждала від пошкоджень, що ускладнювало завдання приготування справжніх древніх вавилонських страв.



Таблички експонувалися роками, але старі переклади клинопису потребували переосмислення, оскільки раніше артефакти вважали медичними рекомендаціями. Кулінарні експерти і фахівці з клинопису об’єдналися, щоб визначити деякі з трав і інших інгредієнтів в рецептах, а потім методом проб і помилок вони були відтворені.



Команда з Гарварду хотіла якомога ближче дотримуватися рецептури оригінальних страв. Це досить амбітна мета, враховуючи, наскільки мізерні деякі зі збережених інструкцій. Наявність інгредієнтів також було проблемою.



Автори дослідження підготували три рецепти, всі з однієї таблички: два рагу з ягняти — одне з буряком, інше — з молоком і булочками — і вегетаріанський рецепт, збагачений пивним хлібом.



Різноманітність інгредієнтів, складна підготовка і персонал, який готує ці страви, дозволяють припустити, що вони призначалися для королівського палацу або храму. У той час мало хто з кухарів вмів читати клинопис, тому рецепти, швидше за все, були записані «для історії».



«Ця подія дала нам можливість по-справжньому спілкуватися з людьми того часу. Повторюючи деякі процеси, які вони використовували б для приготування цих рецептів, ви відчуваєте себе ближче до культури і людей, це допомагає нам розповісти їх історію», — визнають автори дослідження.







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