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Курс валют у Луцьку на 22 грудня

Курс валют у Луцьку на 22 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,068, а продаж – 23,411.

Євро при купівлі становить – 25,443, продажу – 26,017.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.619, продаж – 6.130.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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