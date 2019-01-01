У Луцьку юних важкоатлетів Волині відбирали на всеукраїнські змагання
Сьогодні, 10:24
На базі КЗ «Волинська обласна ДЮСШ «Колос» відбулися традиційні змагання з важкої атлетики – Новорічний турнір ГО «Федерація важкої атлетики Волинської області» та ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» серед юнаків та дівчат 2005 р.н. і молодші та 2004 р.н. і старші.
Понад 80 важкоатлетів з усіх куточків Волинської області змагалися за звання найсильнішого, аби відібрати кандидатів у юнацьку збірну команду області для участі у відповідальних всеукраїнських змаганнях, – пишуть на сайті департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Зазначають, що ці змагання є хорошим досвідом для спортсменів.
Вихованці КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР» успішно виступили та продемонстрували наступні результати:
Чемпіонами стали:
Ольга Ганіч, в/к 55 кг
Вікторія Давидчук, в/к 64 кг
Дмитро Омелянець, в/к 61 кг
Давид Костюк, в/к 67 кг
Владислав Ломінський, в/к 89 кг
Андрій Микитюк, в/к 96 кг.
Срібні призери:
Богдан Шепітько, в/к понад 73 кг
Дмитро Миронюк, в/к 67 кг.
4 місце:
Богдан Шишко, в/к 38 кг.
До змагань важкоатлетів готували: ЗТУ Микола Миронюк, Анатолій Костюк, Анатолій Віліч.
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Понад 80 важкоатлетів з усіх куточків Волинської області змагалися за звання найсильнішого, аби відібрати кандидатів у юнацьку збірну команду області для участі у відповідальних всеукраїнських змаганнях, – пишуть на сайті департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Зазначають, що ці змагання є хорошим досвідом для спортсменів.
Вихованці КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР» успішно виступили та продемонстрували наступні результати:
Чемпіонами стали:
Ольга Ганіч, в/к 55 кг
Вікторія Давидчук, в/к 64 кг
Дмитро Омелянець, в/к 61 кг
Давид Костюк, в/к 67 кг
Владислав Ломінський, в/к 89 кг
Андрій Микитюк, в/к 96 кг.
Срібні призери:
Богдан Шепітько, в/к понад 73 кг
Дмитро Миронюк, в/к 67 кг.
4 місце:
Богдан Шишко, в/к 38 кг.
До змагань важкоатлетів готували: ЗТУ Микола Миронюк, Анатолій Костюк, Анатолій Віліч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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