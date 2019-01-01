У Луцьку юних важкоатлетів Волині відбирали на всеукраїнські змагання





Понад 80 важкоатлетів з усіх куточків Волинської області змагалися за звання найсильнішого, аби відібрати кандидатів у юнацьку збірну команду області для участі у відповідальних всеукраїнських змаганнях, – пишуть на



Зазначають, що ці змагання є хорошим досвідом для спортсменів.







Вихованці КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР» успішно виступили та продемонстрували наступні результати:



Чемпіонами стали:



Ольга Ганіч, в/к 55 кг

Вікторія Давидчук, в/к 64 кг

Дмитро Омелянець, в/к 61 кг

Давид Костюк, в/к 67 кг

Владислав Ломінський, в/к 89 кг

Андрій Микитюк, в/к 96 кг.



Срібні призери:



Богдан Шепітько, в/к понад 73 кг

Дмитро Миронюк, в/к 67 кг.



4 місце:

Богдан Шишко, в/к 38 кг.



До змагань важкоатлетів готували: ЗТУ Микола Миронюк, Анатолій Костюк, Анатолій Віліч.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі КЗ «Волинська обласна ДЮСШ «Колос» відбулися традиційні змагання з важкої атлетики – Новорічний турнір ГО «Федерація важкої атлетики Волинської області» та ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» серед юнаків та дівчат 2005 р.н. і молодші та 2004 р.н. і старші.Понад 80 важкоатлетів з усіх куточків Волинської області змагалися за звання найсильнішого, аби відібрати кандидатів у юнацьку збірну команду області для участі у відповідальних всеукраїнських змаганнях, – пишуть на сайті департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.Зазначають, що ці змагання є хорошим досвідом для спортсменів.Вихованці КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР» успішно виступили та продемонстрували наступні результати:Ольга Ганіч, в/к 55 кгВікторія Давидчук, в/к 64 кгДмитро Омелянець, в/к 61 кгДавид Костюк, в/к 67 кгВладислав Ломінський, в/к 89 кгАндрій Микитюк, в/к 96 кг.Богдан Шепітько, в/к понад 73 кгДмитро Миронюк, в/к 67 кг.Богдан Шишко, в/к 38 кг.До змагань важкоатлетів готували: ЗТУ

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