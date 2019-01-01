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У Луцьку юних важкоатлетів Волині відбирали на всеукраїнські змагання

У Луцьку юних важкоатлетів Волині відбирали на всеукраїнські змагання
На базі КЗ «Волинська обласна ДЮСШ «Колос» відбулися традиційні змагання з важкої атлетики – Новорічний турнір ГО «Федерація важкої атлетики Волинської області» та ГО «Федерація важкої атлетики міста Луцька» серед юнаків та дівчат 2005 р.н. і молодші та 2004 р.н. і старші.

Понад 80 важкоатлетів з усіх куточків Волинської області змагалися за звання найсильнішого, аби відібрати кандидатів у юнацьку збірну команду області для участі у відповідальних всеукраїнських змаганнях, – пишуть на сайті департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.

Зазначають, що ці змагання є хорошим досвідом для спортсменів.

У Луцьку юних важкоатлетів Волині відбирали на всеукраїнські змагання


Вихованці КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР» успішно виступили та продемонстрували наступні результати:

Чемпіонами стали:

Ольга Ганіч, в/к 55 кг
Вікторія Давидчук, в/к 64 кг
Дмитро Омелянець, в/к 61 кг
Давид Костюк, в/к 67 кг
Владислав Ломінський, в/к 89 кг
Андрій Микитюк, в/к 96 кг.

Срібні призери:

Богдан Шепітько, в/к понад 73 кг
Дмитро Миронюк, в/к 67 кг.

4 місце:
Богдан Шишко, в/к 38 кг.

До змагань важкоатлетів готували: ЗТУ Микола Миронюк, Анатолій Костюк, Анатолій Віліч.

У Луцьку юних важкоатлетів Волині відбирали на всеукраїнські змагання


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Теги: Луцьк, змагання, важка атлетика
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