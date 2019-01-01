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«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО

«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО
Ковельський ДНЗ №10 «Дзвіночок», став ініціатором благодійної акції «Добро починається з тебе».

Про це директорка Ковельського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інна Третяк написала на своїй сторінці у Facebook.

Школярі вітали діток з особливими потребами, що знаходяться на індивідуальній формі навчання з новорічно-різдвяними святами.
Особливість цього задуму у тому, що до виготовлення подарунків долучилися не тільки батьки, працівники закладу, а й дітки. Старша та різновікова групи спекли святкове печиво, інша малеча виготовила різдвяні іграшки.

«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО


«Таким чином педагоги закладу навчають юних ковельчан робити добрі справи, допомагати іншим , любити та віддавати, оримуючи взамін незрівнянну посмішку», – зазначає Інна Третяк.

Більше десяти сімей, у яких виховуються дітки з особливими потребами, отримали чудові святкові пакуночки: «Радості не було меж! Хтось нальоту розпаковував торбинку, а хтось, трепетно тулив до своїх грудей! Діти-діткам, такий собі своєрідний месенджер, взаємообнін позитивними емоціями. Добро проростатає з маленького зернятка, яка ми дбайливо вкладаємо у дитячі душі», – написала директорка.

«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО
«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО
«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО
«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО
«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО


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Теги: Ковель, Волинь, Добро починається з тебе
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