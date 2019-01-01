«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО





Про це директорка Ковельського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інна Третяк написала на своїй



Школярі вітали діток з особливими потребами, що знаходяться на індивідуальній формі навчання з новорічно-різдвяними святами.

Особливість цього задуму у тому, що до виготовлення подарунків долучилися не тільки батьки, працівники закладу, а й дітки. Старша та різновікова групи спекли святкове печиво, інша малеча виготовила різдвяні іграшки.







«Таким чином педагоги закладу навчають юних ковельчан робити добрі справи, допомагати іншим , любити та віддавати, оримуючи взамін незрівнянну посмішку», – зазначає Інна Третяк.



Більше десяти сімей, у яких виховуються дітки з особливими потребами, отримали чудові святкові пакуночки: «Радості не було меж! Хтось нальоту розпаковував торбинку, а хтось, трепетно тулив до своїх грудей! Діти-діткам, такий собі своєрідний месенджер, взаємообнін позитивними емоціями. Добро проростатає з маленького зернятка, яка ми дбайливо вкладаємо у дитячі душі», – написала директорка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський ДНЗ №10 «Дзвіночок», став ініціатором благодійної акції «Добро починається з тебе».Про це директорка Ковельського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молодінаписала на своїй сторінці у Facebook.Школярі вітали діток з особливими потребами, що знаходяться на індивідуальній формі навчання з новорічно-різдвяними святами.Особливість цього задуму у тому, що до виготовлення подарунків долучилися не тільки батьки, працівники закладу, а й дітки. Старша та різновікова групи спекли святкове печиво, інша малеча виготовила різдвяні іграшки.«Таким чином педагоги закладу навчають юних ковельчан робити добрі справи, допомагати іншим , любити та віддавати, оримуючи взамін незрівнянну посмішку», – зазначає Інна Третяк.Більше десяти сімей, у яких виховуються дітки з особливими потребами, отримали чудові святкові пакуночки: «Радості не було меж! Хтось нальоту розпаковував торбинку, а хтось, трепетно тулив до своїх грудей! Діти-діткам, такий собі своєрідний месенджер, взаємообнін позитивними емоціями. Добро проростатає з маленького зернятка, яка ми дбайливо вкладаємо у дитячі душі», – написала директорка.

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