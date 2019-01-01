Де на Волині сидітимуть без світла 23 грудня





Володимир – Волинський район



09:00-17:00



«Автотема» – с. Федорівка, вул.: Володимирська, Набережна (КТП-29 Л-1).



Іваничівський район



10:00 - 16:30



с.Луковичі вул.Селянська частково (ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-222 чистка траси).



Локачинський район



9:00-17:00



с.Губин вул.Шевченка,Кравчука :СМЗ «Лайф» (КТП№162), с.Маньків вул.Механізаторів, Центральна (КТП№80 Л-1).



Місто Луцьк



13:30 – 17:00



ЦУМ ввід №2 на освітлення, Фелічіта , Укрсоцбанк ввід №2 (ТП-82 II-СШ 0,4 кВ – Заміна рубильника №14).



Луцький район



10:00 – 17:00



Церква с.Лаврів, ФОП Борисюк Г.С., с\р с.Лаврів, школа, дитячий садок с.Лаврів, ПАТ «Укртелеком» – с.Лаврів вул. Набережна, Шкільна, Лісова, Соснова, Квітнева, Молодіжна, Центральна. (ПЛ-10 кВ Л-32-03 від ЛР-133 (КТП-134, 245, 249, 286).



Любомльський та Шацький райони



09:00 – 17:00



ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна – мЛюбомль вул Дружби, Кібенка Островецька Мохнюка (ЗТП 306), с.Бірки Тракторна бригада Скиби Магазин Школа, Клуб с.Скиби М/П с.Скиби Ферма с.Скиби Профілакторій (лазня), с.Бірки Тракторна бригада – с. Скиби (ПЛ 10кВ Л 58-02до ЛР 13, c. Куснище (ПЛ 10кВ Л 52-04 від ЛР 220), Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) ФОП Богуш Ольга Іванівна ФОП Панчук Г.Й ФОП Трофимович Віталій Павлович Об’єдн. співвл. багатокварт.будинку «Наш дім 43» ТзОВ «Фортуна» – м.Любомль вул 1 Травня Кірова вул.Коновальця (ЗТП 99).



Любешівський район



10:00 – 17:00



Магазини ФОП Лобацевич, Слабенко, Станкевич, страхова компанія Уніка - с. Дольськ вул.Садова, Гагаріна (ПЛ 0,4 кВ від КТП-25), Кафе Містечко, КП «Любешів Комфорт Сервіс», Територіальний центр обслуговування - смт Любешів, вул.Бондаренка(частково) (ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-104), Побут - с.Залізниця вул.Лісоградська, Ярмолюка (ПЛ 0,4 кВ Л-3 від КТП-223).



Місто Нововолинськ



09:00 – 17:00



Хресто-Воздвиженська релігійна громада – м.Нововолинськ, вул.К.Ольги, 1-5, вул.А.Кримського, 3-9, 2-14 (ПЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-47), вул.Кутузова, 11, вул.Нестерова, 26-46, 3-31, пров.Вишневий, вул.Польова, вул.Довженка, 13, 15, 2-16, вул.І.Франка, 40-50, вул.Ціолковського, 1-23, 2-14 (ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-36).



Рожищенський район



09:00 – 17:00



м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, «Еко Маркет» – вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97), м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС - вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10 (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420), с.Уляники артсвердловина, склад (ПЛ-0,4 кВ КТП-118), с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24 (ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496), с.Переспа (повністю), с.Бортяхівка (повністю), с.Тихотин (повністю) (Л71-01), с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку - с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха (ПЛ-0,4 кВ КТП-323), с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин – вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва (ПЛ-0,4 кВ КТП-235), с.Духче (повністю), с.Берегове (повністю) (Л43-02), с.Забара (повністю) (ПЛ-0,4 кВ КТП-38), с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин – вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна (ПЛ-0,4 кВ КТП-351), с.Іванівка (повністю), с.Літогоща (повністю) (Л43-03), с.Забара (повністю), с.Мирославка (повністю), с.Мильськ (повністю) (Л71-03), с.Немир (повністю), с.Раймісто (повністю) (Л34-02), м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення – вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88 (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253).



Старовижівський район



10:00 – 17:00



с.Буцинь(Гірка) (ПЛ-10Л-13-02 до ЛР-87 КТП-289), с.Нова Воля вул.Жовтнева (КТП-24), с.Шкроби вул.Приозерна, Жовтнева, Польова, Зелена (КТП-189), с.Глухи вул.Денисова.1Травня.Польова (КТП-133 Л-1.2).



Турійський район



10:00 – 17:00



ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ – с. Бобли (ПЛ-0,4 кВ КТП-29).



09:00 – 17:00



Прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, ФОП Чамбула А.М. – готель- бар «Андемакс» – с.м.т.Турійськ вул.У.Сяркевич, Шкільна, Бобрика (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-199 Л-1).



10:00 – 13:00



с.Блаженик вул.Ковпака (ПЛ-0,4 кВ КТП-300 Л-3).



10:00 – 16:30



РСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП – с. Синявка (ПЛ-0,4 кВ КТП-160; Л-1; Л-2)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:09:00-17:00«Автотема» – с. Федорівка, вул.: Володимирська, Набережна (КТП-29 Л-1).10:00 - 16:30с.Луковичі вул.Селянська частково (ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-222 чистка траси).9:00-17:00с.Губин вул.Шевченка,Кравчука :СМЗ «Лайф» (КТП№162), с.Маньків вул.Механізаторів, Центральна (КТП№80 Л-1).13:30 – 17:00ЦУМ ввід №2 на освітлення, Фелічіта , Укрсоцбанк ввід №2 (ТП-82 II-СШ 0,4 кВ – Заміна рубильника №14).10:00 – 17:00Церква с.Лаврів, ФОП Борисюк Г.С., с\р с.Лаврів, школа, дитячий садок с.Лаврів, ПАТ «Укртелеком» – с.Лаврів вул. Набережна, Шкільна, Лісова, Соснова, Квітнева, Молодіжна, Центральна. (ПЛ-10 кВ Л-32-03 від ЛР-133 (КТП-134, 245, 249, 286).09:00 – 17:00ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна – мЛюбомль вул Дружби, Кібенка Островецька Мохнюка (ЗТП 306), с.Бірки Тракторна бригада Скиби Магазин Школа, Клуб с.Скиби М/П с.Скиби Ферма с.Скиби Профілакторій (лазня), с.Бірки Тракторна бригада – с. Скиби (ПЛ 10кВ Л 58-02до ЛР 13, c. Куснище (ПЛ 10кВ Л 52-04 від ЛР 220), Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) ФОП Богуш Ольга Іванівна ФОП Панчук Г.Й ФОП Трофимович Віталій Павлович Об’єдн. співвл. багатокварт.будинку «Наш дім 43» ТзОВ «Фортуна» – м.Любомль вул 1 Травня Кірова вул.Коновальця (ЗТП 99).10:00 – 17:00Магазини ФОП Лобацевич, Слабенко, Станкевич, страхова компанія Уніка - с. Дольськ вул.Садова, Гагаріна (ПЛ 0,4 кВ від КТП-25), Кафе Містечко, КП «Любешів Комфорт Сервіс», Територіальний центр обслуговування - смт Любешів, вул.Бондаренка(частково) (ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-104), Побут - с.Залізниця вул.Лісоградська, Ярмолюка (ПЛ 0,4 кВ Л-3 від КТП-223).09:00 – 17:00Хресто-Воздвиженська релігійна громада – м.Нововолинськ, вул.К.Ольги, 1-5, вул.А.Кримського, 3-9, 2-14 (ПЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-47), вул.Кутузова, 11, вул.Нестерова, 26-46, 3-31, пров.Вишневий, вул.Польова, вул.Довженка, 13, 15, 2-16, вул.І.Франка, 40-50, вул.Ціолковського, 1-23, 2-14 (ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-36).09:00 – 17:00м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, «Еко Маркет» – вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97), м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС - вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10 (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420), с.Уляники артсвердловина, склад (ПЛ-0,4 кВ КТП-118), с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24 (ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496), с.Переспа (повністю), с.Бортяхівка (повністю), с.Тихотин (повністю) (Л71-01), с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку - с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха (ПЛ-0,4 кВ КТП-323), с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин – вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва (ПЛ-0,4 кВ КТП-235), с.Духче (повністю), с.Берегове (повністю) (Л43-02), с.Забара (повністю) (ПЛ-0,4 кВ КТП-38), с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин – вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна (ПЛ-0,4 кВ КТП-351), с.Іванівка (повністю), с.Літогоща (повністю) (Л43-03), с.Забара (повністю), с.Мирославка (повністю), с.Мильськ (повністю) (Л71-03), с.Немир (повністю), с.Раймісто (повністю) (Л34-02), м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, адмінприміщення – вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88 (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253).10:00 – 17:00с.Буцинь(Гірка) (ПЛ-10Л-13-02 до ЛР-87 КТП-289), с.Нова Воля вул.Жовтнева (КТП-24), с.Шкроби вул.Приозерна, Жовтнева, Польова, Зелена (КТП-189), с.Глухи вул.Денисова.1Травня.Польова (КТП-133 Л-1.2).10:00 – 17:00ПАТ «Волиньгаз» - СКЗ – с. Бобли (ПЛ-0,4 кВ КТП-29).09:00 – 17:00Прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, ФОП Чамбула А.М. – готель- бар «Андемакс» – с.м.т.Турійськ вул.У.Сяркевич, Шкільна, Бобрика (ПЛ-0,4 кВ ЗТП-199 Л-1).10:00 – 13:00с.Блаженик вул.Ковпака (ПЛ-0,4 кВ КТП-300 Л-3).10:00 – 16:30РСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП – с. Синявка (ПЛ-0,4 кВ КТП-160; Л-1; Л-2)

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