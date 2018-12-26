У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад
Сьогодні, 12:32
Сьогодні, 22 грудня, на Волині тривають перші вибори у Сошиченській громаді Камінь-Каширського та Доросинівській громаді Рожищенського районів. Також проходять додаткові довибори депутатів сільських, селищних рад від територіальних громад, що приєдналися до відповідних ОТГ – у Підгайцівській громаді Луцького, Дубечненській та Смідинській громадах Старовижівського районів, а також у Турійській громаді.
Сектор комунікації поліції Волинської області повідомляє, що жодних порушень поки не виявили.
Так, усі 19 дільничних виборчих комісій роботу розпочали вчасно та без порушень. Поліцейські забезпечують правопорядок та публічну безпеку громадян, здійснюють охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій та під час їх перевезення членами виборчих комісій.
Зазначимо, що загалом в Україні 22 грудня перші місцеві вибори відбуваються у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сектор комунікації поліції Волинської області повідомляє, що жодних порушень поки не виявили.
Так, усі 19 дільничних виборчих комісій роботу розпочали вчасно та без порушень. Поліцейські забезпечують правопорядок та публічну безпеку громадян, здійснюють охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій та під час їх перевезення членами виборчих комісій.
Зазначимо, що загалом в Україні 22 грудня перші місцеві вибори відбуваються у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад
Сьогодні, 12:32
«Добро починається з тебе»: ковельські школярі готували подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 11:28
«Епіфаній благословення не давав»: Володимир-Волинська єпархія ПЦУ не буде проводити різдвяні богослужіння 25 грудня
Сьогодні, 10:55
Медіа