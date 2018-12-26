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У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад

У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад
Сьогодні, 22 грудня, на Волині тривають перші вибори у Сошиченській громаді Камінь-Каширського та Доросинівській громаді Рожищенського районів. Також проходять додаткові довибори депутатів сільських, селищних рад від територіальних громад, що приєдналися до відповідних ОТГ – у Підгайцівській громаді Луцького, Дубечненській та Смідинській громадах Старовижівського районів, а також у Турійській громаді.

Сектор комунікації поліції Волинської області повідомляє, що жодних порушень поки не виявили.

Так, усі 19 дільничних виборчих комісій роботу розпочали вчасно та без порушень. Поліцейські забезпечують правопорядок та публічну безпеку громадян, здійснюють охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій та під час їх перевезення членами виборчих комісій.

Зазначимо, що загалом в Україні 22 грудня перші місцеві вибори відбуваються у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад


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Теги: Волинь, ОТГ, вибори
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