Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Черговий з’їзд родин Небесного Легіону тривав в Луцьку впродовж двох днів – 21 та 22 грудня.
Фото із зустрічі патрульні опублікували на своїй сторінці у Facebook.
Зустріч із дітьми, чиї батьки загинули на війні і Майдані, відбулася на території мед коледжу.
Малюкам показали спецзасоби та дозволили посидіти в службовій автівці. Також їм подарували світловідбивні браслети, аби були помітними в темну пору доби.
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Фото із зустрічі патрульні опублікували на своїй сторінці у Facebook.
Зустріч із дітьми, чиї батьки загинули на війні і Майдані, відбулася на території мед коледжу.
Малюкам показали спецзасоби та дозволили посидіти в службовій автівці. Також їм подарували світловідбивні браслети, аби були помітними в темну пору доби.
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