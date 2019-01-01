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Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО

Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО
Черговий з’їзд родин Небесного Легіону тривав в Луцьку впродовж двох днів – 21 та 22 грудня.

Фото із зустрічі патрульні опублікували на своїй сторінці у Facebook.

Зустріч із дітьми, чиї батьки загинули на війні і Майдані, відбулася на території мед коледжу.

Малюкам показали спецзасоби та дозволили посидіти в службовій автівці. Також їм подарували світловідбивні браслети, аби були помітними в темну пору доби.

Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО
Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО
Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО
Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО
Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО
Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО

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Теги: Луцьк, поліція, діти Небесного легіону
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