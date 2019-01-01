Луцькі поліцейські влаштували свято для дітей Героїв. ФОТО





Фото із зустрічі патрульні опублікували на своїй



Зустріч із дітьми, чиї батьки загинули на війні і Майдані, відбулася на території мед коледжу.



Малюкам показали спецзасоби та дозволили посидіти в службовій автівці. Також їм подарували світловідбивні браслети, аби були помітними в темну пору доби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черговий з’їзд родин Небесного Легіону тривав в Луцьку впродовж двох днів – 21 та 22 грудня.Фото із зустрічі патрульні опублікували на своїй сторінці у Facebook.Зустріч із дітьми, чиї батьки загинули на війні і Майдані, відбулася на території мед коледжу.Малюкам показали спецзасоби та дозволили посидіти в службовій автівці. Також їм подарували світловідбивні браслети, аби були помітними в темну пору доби.

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