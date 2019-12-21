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На капітальний ремонт мосту через річку Стир у Луцьку витратять понад мільйон гривень

На капітальний ремонт мосту через річку Стир у Луцьку витратять понад мільйон гривень
На продовження капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській з міського бюджету витратять 1,348 мільйона гривень. Ремонтуватиме фірма з Івано-Франківська.

Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro», – пише volynonline.

Департамент ЖКГ уклав відповідний договір з товариством з обмеженою відповідальністю «ПБС» 21 грудня. Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.

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Теги: Луцьк, ремонт мосту, Стир, гроші
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