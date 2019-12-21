На капітальний ремонт мосту через річку Стир у Луцьку витратять понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:48
На продовження капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській з міського бюджету витратять 1,348 мільйона гривень. Ремонтуватиме фірма з Івано-Франківська.
Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro», – пише volynonline.
Департамент ЖКГ уклав відповідний договір з товариством з обмеженою відповідальністю «ПБС» 21 грудня. Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro», – пише volynonline.
Департамент ЖКГ уклав відповідний договір з товариством з обмеженою відповідальністю «ПБС» 21 грудня. Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На капітальний ремонт мосту через річку Стир у Луцьку витратять понад мільйон гривень
Сьогодні, 13:48
Гурт з Луцька виборов унікальну в Україні metal-премію
Сьогодні, 13:20
У Луцьку позашляховик BMW X5 протаранив Volkswagen, водія легковика госпіталізували. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
У шести ОТГ на Волині – вибори депутатів і голів громад
Сьогодні, 12:32
Медіа