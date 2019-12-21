На капітальний ремонт мосту через річку Стир у Луцьку витратять понад мільйон гривень





Про це стало відомо із системи публічних закупівель



Департамент ЖКГ уклав відповідний договір з товариством з обмеженою відповідальністю «ПБС» 21 грудня. Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На продовження капітального ремонту мосту через річку Стир на вулиці Ковельській з міського бюджету витратять 1,348 мільйона гривень. Ремонтуватиме фірма з Івано-Франківська.Про це стало відомо із системи публічних закупівель «Prozorro» , – пише volynonline Департамент ЖКГ уклав відповідний договір з товариством з обмеженою відповідальністю «ПБС» 21 грудня. Строк виконання робіт – до 31 грудня 2019 року.

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