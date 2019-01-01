У Луцьку позашляховик BMW X5 протаранив Volkswagen, водія легковика госпіталізували. ФОТО, ВІДЕО





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Свідок автопригоди, який рухався за BMW X5, розповів, що водійка виїхала на вулицю Набережну зі сторони вулиці Яровиці не надавши переваги у русі водію автомобіля Volkswagen, в результаті чого відбулось зіткнення.



Як стало відомо згодом, за кермом BMW перебувала жінка, пасажирами були її подруга та дитина.



Попередньо відомо, що водій легковика отримав закриту черепно-мозкову травму, його госпіталізували. На місці події працювала поліція та декілька бригад медиків, а також рятувальники, які заблокували витік газу з автомобіля Volkswagen, який обладнаний газовою установкою.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Набережній, що у Луцьку, зіткнулись позашляховик BMW X5 та легковик Volkswagen. Зі слів очевидців, водійка позашляховика не надала перевагу в русі легковику, в результаті чого відбулось зіткнення.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці події.Свідок автопригоди, який рухався за BMW X5, розповів, що водійка виїхала на вулицю Набережну зі сторони вулиці Яровиці не надавши переваги у русі водію автомобіля Volkswagen, в результаті чого відбулось зіткнення.Як стало відомо згодом, за кермом BMW перебувала жінка, пасажирами були її подруга та дитина.Попередньо відомо, що водій легковика отримав закриту черепно-мозкову травму, його госпіталізували. На місці події працювала поліція та декілька бригад медиків, а також рятувальники, які заблокували витік газу з автомобіля Volkswagen, який обладнаний газовою установкою.

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