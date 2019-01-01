Гурт з Луцька виборов унікальну в Україні metal-премію





Про це Віктор (Верба) Жалнін на своїй сторінці у Facebook.



«Команда «Motanka» дякує усім людям, які за нас проголосували та організаторам унікальної премії. Тепер ми маємо спільне фото із друзями «Чумацький Шлях», які зайняли друге місце. Та приємно отримати нагороду від Влада Ляшенка — засновника премії. Насправді усі гурти переможці та виступили достойно», — йдеться у дописі.



Довідково: «MOTANKA» — український метал-гурт, що утворився у 2015 році в Луцьку. Складається з чотирьох музикантів: Віктор (Верба) Жалнін — вокал, цимбали; Анатолій Жалнін — гітара; Сергій Ходорчук — бас-гітара; Дмитро Дяченко — ударні. У своїх піснях вони поєднують народні мотиви, важку музику та сучасну електроніку, і таким чином переносячи слухачів у давні часи, коли старослов'яни виконували магічні обряди, де людський дух зливався з духами природи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький гурт «Motanka» переміг у єдиній metal-премії України – «The Best Ukrainian Metal Act», яка з 2013 року визначає кращих виконавців жанру. Нагородження відбулося у Києві, 21 грудня.Про це повідомив вокаліст гуртуна своїй сторінці у Facebook.«Команда «Motanka» дякує усім людям, які за нас проголосували та організаторам унікальної премії. Тепер ми маємо спільне фото із друзями «Чумацький Шлях», які зайняли друге місце. Та приємно отримати нагороду від Влада Ляшенка — засновника премії. Насправді усі гурти переможці та виступили достойно», — йдеться у дописі.

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