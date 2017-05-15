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З моменту запровадження мораторію в Україні зникла половина держземель

З моменту запровадження мораторію в Україні зникла половина держземель
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що з моменту запровадження мораторію в Україні зникла половина державних земель.

Про це він заявив під час прес-марафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, – пише agronews.

«За нашими даними, наприкінці 1990-х років, коли ввели мораторій, в державних підприємствах було тільки 1,5 млн га землі у підпорядкуванні. А зараз, за результатами інвентаризації, ми очікуємо, що буде тільки 600-700 тис. га. Це означає, що половина землі з державних підприємств зникла. Але вона не зникає, вона виділяється в користування. Робиться це в межах закону, потім змінюється цільове призначення, щось там будується і так далі», — сказав Милованов.

Термін оформлення права на неуспадковану земельну спадщину або невинтребувані земельні паї спливає 1 січня 2024 року, але це можна зробити й зараз у разі фіксування громадою такого факту.

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Теги: Мораторій, Україна, земля
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